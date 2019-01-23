Настоящий коммунальный коллапс на Украину придет в феврале

23.01.2019

Уже на конец осени задолженность за коммунальные услуги составила более 40 миллиарда гривен, а после последнего повышения цен на газ для населения Украину ждут совсем печальные времена.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас хронический коллапс. Коммунальный – это просто следствие управленческого коллапса. Коммунальный коллапс наступит после того, когда в феврале придут платежки по новым тарифам. Интересно посмотреть статистику – за ноябрь 46 млрд задолженности. Что будет в декабре? Январь – так это вообще за гранью. Реакция правительства – бесподобна.

Рева заявил, что число субсидиантов снизилось до 3,9 миллионов, а средний размер субсидий – до 700 гривен. Он сказал, что было не повышение, а снижение цены на газ: «Вы ничего не понимаете, это формально повышение, а по факту цена снизилась».

Это – театр абсурда, который комментировать человеку в здравом уме тяжело», – сказал Землянский.