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Настоящий приоритет Украины – не оборона, а обслуживание госдолга
На обслуживание госдолга Украина приходится треть ее бюджета, что в четыре раза больше, чем расходы на обороны.
Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стоимость обслуживания внешнего долга Украины составляет порядка 6-8% ее ВВП. При этом экономика растет всего на 2-3%. А усредненный срок погашения долга составляет 5 лет, поэтому когда говорят, что наши дети и внуки будут рассчитываться по госдолгу – это ерунда. Рассчитываться мы будем”, – сказал эксперт.
Она также предложил посмотреть на расходы бюджета по обслуживанию государственного долга.
“На 2018 год – это 305 миллиардов гривен или 30% всех расходов госбюджета. Эта сумма примерно в 4 раза превышает расходы на оборону. Политики говорят по телевизору, что у нас приоритет – оборона, а если посмотреть на бюджет, что ясно, что приоритет – обслуживание долга», – резюмировал Скаршевский.
Метки: ВВП Украина, Виктор Скаршевский, государтсвенный долг
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