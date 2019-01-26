Настоящий террор уже развернулся против Московского Патриархата на Украине

26.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Власти Украины устроили «соцсоревнование» между областями по количеству отнятых храмов у канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

Об этом по видеомосту на пресс-конференции в Москве заявил пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент устраивает какую-то соревновательность среди глав местных администраций. В этой области 10 приходов перешли в создаваемую президентом церковь. Почему в соседней меньше. Какое-то соцсоревнование идет по разрушению Православной Церкви», – сказал Анисимов.

По его словам, ходят слухи, что президент Украины Петр Порошенко действует в рамках какого-то тайного соглашения, подписанного им с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, но содержание этого документа неизвестно.

«У нас ежедневно поступают тревожные сообщения то из одной, то из другой области. То там глава администрации или голова сельской рады провел собрание, и очередной наш храм попал в тиски антиправославных правовых проектов нашего государства. Они не создают свое, а разрушают чужое», – сказал Анисимов.

При этом, говорит он, власти и СМИ утверждают, что верующие переходят из конфессии в конфессию без всякого давления.

«Одолевает чувство безысходности, обращения в суды не рассматриваются. Пока наши общественные правозащитные организации обратят внимание на то, что происходит, в щепки разнесут приходы. Ведь подключены не религиозные структуры, а в прямом смысле боевики, которые захватывают храмы. Православные приходы на Украине беззащитны. Кроме совести, которая еще осталась у правоохранителей, и защитить некому», – сказал Анисимов.