«Настоящую Пасху встретим на Небе» – РПЦ призвала брать пример с монахов

07.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В связи с карантином в русской православной церкви призывают пожилых прихожан молиться дома и уйти в своего рода затвор, как это делают монахи.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал церковный спикер, протоиерей РПЦ Михаил Дудко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Я в пятницу после службы (это была очень трогательная и жалостливая картина) благословил наших дорогих бабушек и дедушек, как древних подвижников, уйти в затвор. А после проповеди патриарха в минувшее воскресение и другие прихожане последовали за ними. Затвор, конечно, по духу очень соответствует Великому посту. Дай Бог, чтобы он продолжался лишь до конца Поста, и мы подобно древним подвижникам, уходившим в пустыню на время поста, могли вернуться в храм и все встретиться на Пасху. Мы привыкли воспринимать Пасху как праздник встречи и объятий», – отметил священник.

В свою очередь издание поинтересовалось, что такое современный затвор, чем он может быть наполнен.

«Затвор, подвиг уединения, конечно, подвиг преимущественно монашеский. Мы же, живущие в миру, обычно не имеем возможности уединиться и сосредоточиться. А тут вдруг жизнь, абсолютно неспланированная и оставляющая за бортом все житейские попечения. И у всех – полнота возможности для концентрации, сосредоточения, полнокровной молитвы, прочтения всего отложенного нами. У всех верующих есть возможность все сделать так, как нужно», – говорит собеседник издания.

Кроме того, священник дал понять, что традиционного празднования Пасхи не будет

«Настоящую Пасху мы встретим на Небе, и там будем по-настоящему торжествовать в «Невечернем дне» Царствия Божия. Здесь мы видим, может быть, только отблеск той настоящей Пасхи, настоящего Воскресения, настоящего торжества, а там все будет по-настоящему. Сейчас сложно загадывать, как мы встретим Пасху на земле, никто пока не знает, получится ли праздник столь полноценным, как мы уже привыкли. Я думаю, что скорее всего нет, но это не должно нас смущать. Когда Христос воскрес, с ним ведь вообще никого не было, кроме ангелов», – сказал протоиерей.