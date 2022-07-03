Настоятель Киево-Печерской Лавры проклял организатора Бессмертного полка

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел во время публично проклял главу Союза православных братств Валентина Лукияника, который во время литургии требовал поминовения Патриарха Кирилла вопреки решению лже-собора о разрыве с РПЦ.

Видеозапись в своём Telegram-канале опубликовал киевский православный журналист Юрий Смык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Митрополит Павел УПЦ проклял Валентина Лукьяника за то, что тот «кричит на Литургии» (громко поминает Святейшего Патриарха Кирилла). Жесть. Это Украина», – описывает кадры автор.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, что настоятель Киево-Печерской Лавры продемонстрировал «эволюцию от русского триединства до Иуды».

Скориков привел в доказательство цитаты митрополита.

«2012 – «Мы и есть единая Русская церковь. Мы нераздельны. Наш Патриарх носит титул Патриарха Московского и всея Руси. Вместе с российской и белорусской Церквами мы составляем Русскую Православную Церковь». 2022 – «Мы никогда не принадлежали Московской Церкви. Московская Церковь начала свое существование от нас. Мы отдельная Церковь, поминающая своего настоятеля – митрополита Онуфрия. Она независима и не подчиняется Московскому Патриархату», – напомнил слова митрополита Скориков.

Глава украинского Союза православных братств, врач-кардиолог больницы Феофания Валентин Лукияник, несмотря на то, что является украиноязычным киевлянином, долгие годы занимается борьбой за сохранение русского единства.

В 2016 году он отказался выполнить рекомендацию СБУ не выводить православные братства на День Победы 2016 г. в составе «Бессмертного полка». За это Лукиянику сожгли квартиру вместе со всем имуществом семьи.

Украинские нацисты также ненавидят этого смелого человека. В 2018 году на него совершили нападение подшефные СБУ нацисты группировки С14.

Бывший киевлянин и участник крестных ходов Дмитрий Жуков, в 2014 году покинувший родной город и участвовавший в рядах отряда Игоря Стрелкова в обороне Славянска, так прокомментировал инцидент в Лавре:

«Владыка Павел всегда отличался тем что «за словом в карман не лез». И это, кстати, не первое его проклятие. Есть видеозапись его признания, как он еще во времена митрополита Владимира Сабодана проклял работников музея, и те умерли, с его слов. Теперь появилось видео перепалки между владыкой Павлом и общественным деятелем Валентином Лукияником, где Павел с амвона проклинает р.б. Валентина, а тот его упрекает в расколе. Я Валентина Борисовича знаю как ревностного православного христианина и допускаю, что он мог нарушить некоторые правила поведения в храме, но убежден, что это могло быть, только из противления процессам, разрывающим единство Русского и Украинского Православия внутри единой Церкви. Убежден, что владыка Павел, явно перегнул со своим «проклятием» и, успокоившись, найдет возможность примириться с Валентином Борисовичем», – сказал Жуков «ПолитНавигатору».

Валентин Лукияник – украиноязычный борец за сохранение русского триединства На акции против создания раскольнической ПЦУ стамбульским Патриархатом

Лукианик вместе с украинскими левыми на одной из акций еще до переворота 2014 года Украинские СМИ неоднократно обвиняли митрополита Павла в не монашеском образе жизни