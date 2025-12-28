Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна вернуть себе территории в границах Украинской ССР 1939 года.

Об этом наместник мужского монастыря преподобного Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн (Прокопенко) заявил интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что план минимум, за который у меня совесть была бы спокойна, это границы 1939 года. Ну а в идеале, конечно, вся Украина», – сказал владыка Иоанн.

Он также выступил против искусственной поддержки украинства на освобожденных территорий.