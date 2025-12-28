Настоятель монастыря в Мелитополе: Россия должна вернуть Украину в границах 1939 года

Россия должна вернуть себе территории в границах Украинской ССР 1939 года.

Об этом наместник мужского монастыря преподобного Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн (Прокопенко) заявил интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что план минимум,  за который у меня совесть была бы спокойна, это границы 1939 года. Ну а в идеале, конечно,  вся Украина», – сказал владыка Иоанн.

Он также выступил против искусственной поддержки украинства на освобожденных территорий.

«Почему не нужно этого делать. Если украинство как явление это что-то серьезное и фундаментальное, оно никуда и не денется, даже если его не сохранять, если это не симулякр. С точки зрения Русского мира, украинство –  это региональная особенность русского народа. В России есть Поволжье, Урал. Никто же не сохраняет их. Они существуют как региональное явление и будут. Но только в нормальных формах, а не гипертрофированных, как его сохраняли в СССР и досохранялись до печальных вещей», – сказал архимандрит.

