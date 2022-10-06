Настоятель пермского храма с фронта приглашает получить навыки боевой подготовки

06.10.2022  20:14 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Церковь
Новости Украины

Отправившийся на фронт настоятель Белогорского монастыря в Пермском крае отец Дорофей пригласил мобилизованных и добровольцев пройти боевую подготовку в военно-спортивном центре «Стрелец».

Об этом православный священник сказал в видеообращении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправившийся на фронт настоятель Белогорского монастыря в Пермском крае отец Дорофей пригласил мобилизованных и...

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«Для всех, кто должен попасть под мобилизацию, для всех, кто желает пойти добровольцем, наш центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», который создавался на базе военно-патриотических православных клубов, объявляет подготовку для всех, кто желает получить необходимые навыки по боевой, тактической, медицинской и инженерной подготовке, получить необходимые навыки для защиты нашего Отечества.

Дай Бог всем мира, чтобы Господь на землю матери наших русских городов, Киев, принёс божье благословение и освобождение от всех тех, кого наши деды не смогли зачистить, от всех бандеровцев. Дай Бог нам завершить дело наших отцов и дедов», — сказал отец Дорофей.

Лагерь находится вблизи Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря на Белой горе в Кунгурском районе Пермского края.

Отметим, что отец Дорофей в конце сентября отправился в зону проведения СВО, вскоре после начала частичной мобилизации в России, о которой объявил президент РФ Владимир Путин.

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