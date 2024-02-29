Настроение мрачное. Мы так долго не протянем – мобилизовавшийся в ВСУ волонтер

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Ситуация на фронте для Украины складывается критическая. Не хватает не только боеприпасов и снарядов, но и дронов-камикадзе, которые могли бы частично покрыть дефицит артиллерии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, занимающийся направлением БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте очень плохая, все это понимают, наверное, уже. Но вы видите, что мобилизации не объявлено более масштабной, дроны не закупаются так, как они должны были бы закупаться, в тех объемах, которые нужны на фронте», – сказал волонтер.

«Честно говоря, настроения у всех мрачные. Мы готовы воевать, все готовы воевать, давно воюют за Украину, а управленческие решения – они вызывают недоумение по меньшей мере. Что-то надо с этим делать, потому что так мы долго не протянем», – заявил Касьянов.