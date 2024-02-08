Настроение украинцев все мрачнее: Время не на нашей стороне. РФ готовит решающее наступление

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 987
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина теряет драгоценное время – ей некогда ждать, пока на полную силу заработает западный военно-промышленный комплекс.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Карасев отмечает, что российская армия сейчас прощупывает слабые стороны украинской обороны и готовится к решающему наступлению.

«Пока заработает ВПК и пока начнут выделять эту военную помощь в рамках уже принятых бюджетов, которые идут на американский военно-промышленный комплекс, это нужно время. А его не хватает. А сейчас время – на стороне России, они могут заполнить этот вакуум…

А в это время, и надо на это обратить внимание, о чем вчера заявил бывший начальник Генштаба Чехии Шедива – он сказал, что Россия готовит большое, базовое, решающее контрнаступление на фронте. Пока задача – это тактическое наступление, тактическое прощупывание, давление, создание напряжения на линии фронта, искать слабые места.

Но на самом деле, за этой тактикой такого наступательного давления на линии фронта готовятся к большому, решающему, базовому наступлению», – сказал эксперт.

«Так что ситуация сложная и надо здесь быть более внимательным ко всем этим нюансам, меньше заниматься сейчас внутренней политикой, а все усилия внутри Украины перефокусировать на внешний контр, на то, что происходит на линии фронта и на то, как сейчас укрепить военно-промышленный тыл для того, чтобы на ближайшие полгода успешно проводить так называемую стратегическую или активную оборону», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть