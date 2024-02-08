Настроение украинцев все мрачнее: Время не на нашей стороне. РФ готовит решающее наступление

Украина теряет драгоценное время – ей некогда ждать, пока на полную силу заработает западный военно-промышленный комплекс.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев отмечает, что российская армия сейчас прощупывает слабые стороны украинской обороны и готовится к решающему наступлению.

«Пока заработает ВПК и пока начнут выделять эту военную помощь в рамках уже принятых бюджетов, которые идут на американский военно-промышленный комплекс, это нужно время. А его не хватает. А сейчас время – на стороне России, они могут заполнить этот вакуум…

А в это время, и надо на это обратить внимание, о чем вчера заявил бывший начальник Генштаба Чехии Шедива – он сказал, что Россия готовит большое, базовое, решающее контрнаступление на фронте. Пока задача – это тактическое наступление, тактическое прощупывание, давление, создание напряжения на линии фронта, искать слабые места.

Но на самом деле, за этой тактикой такого наступательного давления на линии фронта готовятся к большому, решающему, базовому наступлению», – сказал эксперт.