Настроение украинцев все мрачнее: Время не на нашей стороне. РФ готовит решающее наступление
Украина теряет драгоценное время – ей некогда ждать, пока на полную силу заработает западный военно-промышленный комплекс.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Карасев отмечает, что российская армия сейчас прощупывает слабые стороны украинской обороны и готовится к решающему наступлению.
«Пока заработает ВПК и пока начнут выделять эту военную помощь в рамках уже принятых бюджетов, которые идут на американский военно-промышленный комплекс, это нужно время. А его не хватает. А сейчас время – на стороне России, они могут заполнить этот вакуум…
А в это время, и надо на это обратить внимание, о чем вчера заявил бывший начальник Генштаба Чехии Шедива – он сказал, что Россия готовит большое, базовое, решающее контрнаступление на фронте. Пока задача – это тактическое наступление, тактическое прощупывание, давление, создание напряжения на линии фронта, искать слабые места.
Но на самом деле, за этой тактикой такого наступательного давления на линии фронта готовятся к большому, решающему, базовому наступлению», – сказал эксперт.
«Так что ситуация сложная и надо здесь быть более внимательным ко всем этим нюансам, меньше заниматься сейчас внутренней политикой, а все усилия внутри Украины перефокусировать на внешний контр, на то, что происходит на линии фронта и на то, как сейчас укрепить военно-промышленный тыл для того, чтобы на ближайшие полгода успешно проводить так называемую стратегическую или активную оборону», – заявил Карасев.
Спасибо!
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