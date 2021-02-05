Настроения украинцев становятся тотально пессимистичными

05.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Подавляющее большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении и не ждут позитивных изменений.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» в период со 2 по 3 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опросе приняли участие две тысячи человек. Из них 73% считают, что нынешний курс Украины неверный и лишь 17% высказались за то, что страна движется в правильном направлении. 30% украинцев ожидают, что наступивший год будет лучше предыдущего, 31% думает, то будет хуже и 34% не ждут изменений.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то нынешнего главу государства поддержали бы 21,2% определившихся с выборов, представителя ОПЗЖ Юрия Бойко – 17,1%, экс-президента Петра Порошенко – 16,4%. В «пятерке» лидеров также Юлия Тимошенко с 12,3% и Игорь Смешко с 7,5%.

При этом, в парламентском рейтинге лидирует объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» (18,9%), «Слуга народа» (18,6%), «Европейская солидарность» (15,2%), «Батькивщина» (12,2%) и партия «Украинская стратегия Гройсмана (4,8%).

Интересно также, что идею досрочных парламентских выборов поддерживают 63% опрошенных, против выступили 30%. Примерно такие же показатели (62% против 29%) у идеи перезапуска Кабмина. Отставку президента поддержали 50% опрошенных, а против выступили 46%.