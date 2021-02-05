Подпишись на рассылку
05.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Социология, Украина
Просмотров:

Настроения украинцев становятся тотально пессимистичными

Новости Украины

Подавляющее большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении и не ждут позитивных изменений.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» в период со 2 по 3 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В опросе приняли участие две тысячи человек. Из них 73% считают, что нынешний курс Украины неверный и лишь 17% высказались за то, что страна движется в правильном направлении. 30% украинцев ожидают, что наступивший год будет лучше предыдущего, 31% думает, то будет хуже и 34% не ждут изменений.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то нынешнего главу государства поддержали бы 21,2% определившихся с выборов, представителя ОПЗЖ Юрия Бойко – 17,1%, экс-президента Петра Порошенко – 16,4%. В «пятерке» лидеров также Юлия Тимошенко с 12,3% и Игорь Смешко с 7,5%.

При этом, в парламентском рейтинге лидирует объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» (18,9%), «Слуга народа» (18,6%), «Европейская солидарность» (15,2%), «Батькивщина» (12,2%) и партия «Украинская стратегия Гройсмана (4,8%).

Интересно также, что идею досрочных парламентских выборов поддерживают 63% опрошенных, против выступили 30%. Примерно такие же показатели (62% против 29%) у идеи перезапуска Кабмина. Отставку президента поддержали 50% опрошенных, а против выступили 46%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть