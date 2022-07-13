Настроения в Новой Каховке после удара, – данные из Херсона

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Новости Украины

Украинская пропаганда утверждает, что ВСУ удалось «ювелирным ударом» поразить российские военные склады в Новой Каховке при отсутствии жертв среди местного населения, которое с пониманием восприняло временные трудности в виде выбитых стекол и разрушений в жилищах.

О том, какие настроения в Новой Каховке в реальности, – специально для «ПолитНавигатора» рассказывает херсонский журналист Геннадий Шелестенко.

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…Новая Каховка в трауре, гибель мирного населения ничем не может быть оправдана. Украинские СМИ продолжают навязать общественности, будто были уничтожены склады ВС РФ с боеприпасами. Но, критически мыслящих людей сложно ввести в заблуждение.

Если сравнить видео взрывов в Новой Каховке и в порту Бейрута, в 2020 году, то эти взрывы идентичны. В Бейрутском порту из-за произведения сварочных работ взорвался склад минеральных удобрений. То, что в Бейрутском порту не было склада боеприпасов ВС РФ- это точно.

Для обстрела складов ВС РФ – нужно знать ,где они расположены, а где склады с селитрой – было известно и так. Адрес организаций, торгующих селитрой, есть в открытом доступе в интернете. Каждый может убедиться в этом, связавшись с продавцом минудобрений.

Адрес, где произошли взрывы в Новой Каховке, – улица Промышленная, где расположены склады и заводы. Завод, производивший турбины для ГЭС, уничтожен полностью, его теперь просто нет.

Цель этой чудовищной акции ВСУ – показать отчёт за потраченные деньги налогоплательщиков Америки и Европы. Чем сильнее взрыв, чем больше разрушений он принес, тем ярче картинка для западных СМИ, тем наглядней эффективность реализации помощи ВСУ западными партнёрами.

Имело ли значение для украинского правительства мнение жителей Новой Каховки? Если бы целью было «освобождение города», то, скорее всего, что имело значение. Но цель была не освобождение, а зачистка территории, мнение горожан не интересует власти Украины.

Очень зря, ведь именно обстрелы мирных городов западным оружием формирует народные воинские подразделения из жителей пострадавших населенных пунктов. Геноцид и уничтожение своего народа «смешной властью» – не пройдет, люди возьмут оружие и сами остановят эту власть.

Терроризмом не влюбить в себя, убийством детей не оправдать войну.

Желание мести распирает души жителей Новой Каховки, многие остались без жилья, а без стекол в домах и квартирах остались практически все. Количество пострадавших уточняется, но постоянно растет, обратились за помощью более 250 человек, 50 госпитализированны, без крова остались примерно 900 жителей города. Горе, все жители области соболезнуют утратам.

Недальновидность, близорукость правительства Украины – последствие того, что украинцы выбрали себе в президенты комика-гномика, а в законодатели – устраивателей банкетов. В сложившейся ситуации, безусловно, виновны избиратели, это с их 30% явкой на выборах прошли западные политтехнологии. Люди хотели посмеяться, но то, что творит этот президент, теперь вызывает только слезы.