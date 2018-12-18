Настроения в Запорожье ужаснули сторонников НАТО

18.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Запорожская область является одной из наиболее «сепаратистских» по отношению к центральной украинской власти. В регионе растут антиукраинские настроения, а население выступает против блока НАТО и запрета всего российского.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Паспорт безопасности Украины: региональное и национальное измерения», проведенного при финансовой поддержке Центра информации и документации НАТО на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы исследования отмечают, что в прифронтовом регионе растет оборот незаконного оружия, порядка 11 тысяч так называемых ветеранов АТО требуют психологической помощи. Также авторы видят здесь угрозу влияния канонической УПЦ «Московского патриархата», имеющего большинство приходов.

Против запрета российских СМИ и соцсетей высказались 58% жителей Запорожской области.

Если бы референдум о вступлении в НАТО состоялся в ближайшее время, то 34% опрошенных высказались бы против, а 16% не участвовали бы в голосовании. При этом, 28% опрошенных отметили, что с 2014-го года их отношение к Альянсу испортилось, а 46% – не изменилось. 62% респондентов подчеркнули, что им вообще не интересна информация о НАТО.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Мелитополь Запорожской области семимильными шагами интегрируется в Россию.