«Наступает азиатский век!» – британский генерал в ужасе от многополярного мира

Если конфронтация коллективного Запада с глобальным Югом перерастёт в прямой конфликт, победителей в сражении не будет, однако Китай может решить свои задачи и без военной эскалации.

Об этом в ходе дискуссии в британском Chatham House (признан нежелательной в РФ организацией) заявил экс-глава Объединенных Вооруженных сил Великобритании, генерал в отставке Ричард Бэрронс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы жили в мире, где была единственная сверхдержава – США, а теперь мы живём в многополярном мире. Мы всё больше осознаём, что наступил «азиатский век». Именно сюда приходит власть и богатство, и это очень беспокоит США и Европу. Думаю, всё ещё существует консенсус в том, что если эта конфронтация перерастёт в конфликт, то ни у кого не будет хороших результатов. И Тайвань для многих стал центром внимания в этом вопросе», – рассуждал Бэрронс.