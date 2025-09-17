«Наступает азиатский век!» – британский генерал в ужасе от многополярного мира
Если конфронтация коллективного Запада с глобальным Югом перерастёт в прямой конфликт, победителей в сражении не будет, однако Китай может решить свои задачи и без военной эскалации.
Об этом в ходе дискуссии в британском Chatham House (признан нежелательной в РФ организацией) заявил экс-глава Объединенных Вооруженных сил Великобритании, генерал в отставке Ричард Бэрронс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы жили в мире, где была единственная сверхдержава – США, а теперь мы живём в многополярном мире. Мы всё больше осознаём, что наступил «азиатский век». Именно сюда приходит власть и богатство, и это очень беспокоит США и Европу.
Думаю, всё ещё существует консенсус в том, что если эта конфронтация перерастёт в конфликт, то ни у кого не будет хороших результатов. И Тайвань для многих стал центром внимания в этом вопросе», – рассуждал Бэрронс.
«Я считаю, это преувеличение. На мой взгляд, Китай вряд ли нападёт на Тайвань. Скорее, он поглотит его постепенно, удерживая ниже военного порога. Поэтому причина, по которой это может перерасти в войну, не так очевидна», – пытался успокаивать британский генерал.
