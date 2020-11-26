Наступает экономический крах Украины. Погребинский согласился с Саакашвили

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Даже если в следующем году Украина получит транш от МВФ, это лишь не надолго оттянет финансовый крах страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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Издание поинтересовалось мнение эксперта относительно недавнего заявления экс-президента Грузии, руководителя исполкома реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, который заявил, что Украину скоро ожидает экономическая катастрофа, которую может отсрочить, но не предотвратить очередной транш МВФ.

«Экономисты, которые работают в моем центре, имеют в целом такую же точку зрения – она схожа с заявлениями Саакашвили. Они считают, что если не будет очередного транша МВФ, то уже весной 2021-го года украинское государство просто не сможет гарантировать защищенные статьи бюджета», – отметил эксперт.

По словам политолога, страна находится в тяжелейшем экономическом положении.

«Я бы предположил, что, если миллиардный транш от МВФ и поступит, то все равно в следующем году ситуация критической будет так или иначе. Власть не управляет страной. Она совершает все новые и новые ошибки, практически каждый день», – сказал Погребинский.