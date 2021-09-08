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08.09.2021 17:18 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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«Наступает ключевой момент интеграции Донбасса в российскую политику» – глава ДНР

Участие жителей ЛДНР в выборах депутатов Госдумы РФ – это ключевой момент интеграции Донбасса...

Участие жителей ЛДНР в выборах депутатов Госдумы РФ – это ключевой момент интеграции Донбасса уже в российскую политику.

Об этом в ходе слёта сторонников партии «Единая Россия» в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша борьба, наша работа принесли плоды. Мы все мечтали стать частью России, и сегодня мы можем констатировать, что мы стали гораздо, гораздо ближе к нашей Большой Родине. Я вижу в зале тех, кто в 2014 году организовывал Референдум, мы отстаивали свой выбор на фронте и в мирной жизни, и всё время нас поддерживала Россия, наша Большая и Великая Родина. И сегодня, как и все эти годы, хотим подтвердить свою принадлежность к Русскому миру, к русскому народу», – сказал глава ДНР.

«В ближайшее время у нас будет возможность ещё раз показать, что мы действительно Россия, и наше участие в выборах депутатов Госдумы РФ – это ключевой момент интеграции Донбасса в российскую уже политику. Это заявление для всего мира. Есть граждане России, проживающие на территории Донбасса, мы избираем власть в своей стране, как и все её граждане от Чёрного до Белого морей, от Курил до Калининграда», – заявил Пушилин.

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