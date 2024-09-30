«Наступает критический момент»: В ЕС усугубляется раскол по Украине

Олег Кравцов.  
30.09.2024 08:55
  (Мск) , Москва
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Австрия, Выборы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Победа Австрийской партии свободы (АПС), критикующей антироссийские санкции и помощь Киеву, может ослабить проукраинский лагерь в Европе.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит ряд экспертов, давших оценку результатам австрийских выборов, в ходе которых АПС набрала порядка 29 процентов голосов, опередив правящую Народную партию

Победа Австрийской партии свободы (АПС), критикующей антироссийские санкции и помощь Киеву, может ослабить проукраинский...

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«Австрийская партия свободы выстроила политическую карьеру на проблеме миграции. Но к этому они добавили и позицию по теме отношения к санкциям. Тезис, который отстаивает Партия свободы: санкции не ударяют по России, не приносят пользу Украине, а бьют по австрийцам. Тема того, что Австрии плохо от санкций, работает», – сказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

В свою очередь руководитель Международного геополитического института в Вене Герберт Мартин результаты выборов называет ожидаемыми.

«В случае с АНП и Социал-демократической партией речь идет о постоянном колебании, а также о чувстве, которое возникает у многих, что эти партии в значительной степени контролируются извне, что они не способны принимать независимые решения. И я думаю, что это критический момент», – объясняет Мартин.

Впрочем, аналитики указывают, что почти все партии ранее отказались от коалиции с АПС.

«У Партии свободы нет партнеров, потому что она слишком антиевропейская. Она позиционирует себя как партия австрийцев, но она изолировала себя от таких общих вопросов, как конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. Хотя АПС останется в оппозиции, она может получить место председателя национального совета Австрии. Это третий по значимости пост в государстве», – говорит Швейцер.

При этом преподаватель Лондонского университета Гуннар Бек обращает внимание на рост поддержки партий с подобными взглядами и в других странах Европы.

«Европейское общество становится беднее, уровень преступности растет. Чувствуется повсеместный рост неудовлетворенности. Кроме того, в большинстве стран, не считая некоторых государств Восточной Европы, Прибалтики и Скандинавии, большинство населения не поддерживает растущую помощь Украине. Но правительства неизменно поддерживают Европейскую комиссию. Таким образом, правым партиям придется стать намного сильнее, чтобы изменить ситуацию», – подчеркнул Бек.

Он добавил, что победа Австрийской партии свободы может усилить раскол в ЕС в отношении конфликта на Украине. По его словам, «это, безусловно, ослабит проукраинский лагерь в Евросоюзе».

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