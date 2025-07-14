Наступает переломный момент по отношению Трампа к России – сенатор Грэм

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшее время будет объявлено о введении санкций, которые позволят президенту США Дональду Трампа ввести 500-процентные пошлины в отношении стран, которые торгуют с Россией.

Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.