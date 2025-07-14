Наступает переломный момент по отношению Трампа к России – сенатор Грэм
В ближайшее время будет объявлено о введении санкций, которые позволят президенту США Дональду Трампа ввести 500-процентные пошлины в отношении стран, которые торгуют с Россией.
Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наступает переломный момент в отношении вторжения России в Украину. В течение нескольких месяцев президент Трамп пытался усадить Путина за стол переговоров, он оставил дверь открытой. Что касается России, эта дверь вот-вот закроется. У нас есть 85 соавторов в Сенате США для принятия санкций конгресса, которые президент Трамп может использовать для нанесения удара по экономике Путина и всех тех стран, которые поддерживают путинскую военную машину.
Китай, Индия и Бразилия покупают нефть, нефтепродукты и другие товары у России. Это деньги, которые Путин использует для ведения войны. И этот пакет мер конгресса, который мы рассматриваем, даст президенту Трампу возможность ввести 500-процентные пошлины на любую страну, которая помогает России и поддерживает путинскую военную машину.
Он может увеличить или уменьшить, он может установить от 0 до 500%, у него максимальная гибкость, но мы будем преследовать тех, кто поддерживает Путина и ведем дополнительные санкции против самой России», – заявил Грэм.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: