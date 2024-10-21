Наступает решительный момент штурма Селидово

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Вокруг украинского гарнизона в Селидово все теснее смыкаются российские клещи. Еще один котел грозит формированиям киевского режима юго-восточнее.

Украинские источники и военные с мест жалуются, что не могут остановить российское продвижение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, офицер ВСУ с позывным «Алекс», которого регулярно цитируют украинские СМИ, так описывает положение дел в Селидово:

«…можно смело заявить, что наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас».

Бьет тревогу и украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников, ранее обещавший, что российское наступление вот-вот выдохнется. Теперь же плачется, что для ВСУ северо-восточнее Селидово ситуация превращается в катастрофическую.

«Положение Горняка-Кураховки не из лучших прямо сейчас… Город охвачен с двух сторон, и здесь к тому же мало дополнительных путей и рокад. По сути судьба Горняка-Кураховки решается в Звездном (почти потеряно), Измайловке и Александрополе. На все три деревни сейчас оказывается сильное давление, враг активно применяет авиацию, стирая КАБами фортификации. Не знаю, сколько еще удастся продержаться на том плацдарме, но мне что-то подсказывает, что развязка не за горами. Пока Горняк уже на 30% не контролируемый. После фактической потери Звездного положение Кураховки резко ухудшается тоже», – сокрушается Мирошников.

Заметим, что ранее взять с наскока Селидово у русских не получилось – они зашли в город, но не удалось закрепиться. Теперь подразделения ВС РФ смогли зайти и удержаться в восточной части этого населенного пункта.

Нерадостен и воюющий на этом направлении боец ВСУ «Мучной. Югенд».

«Враг совершил успешную атаку в районе Звездного! Они перешли через реку и фактически вышли в тыл Горняку с юга и одновременно представляют угрозу Кураховке. В районе Селидово сценарий напоминает Угледар! Противник перерезал все дороги снабжения, остается одна, по которой двигаться очень опасно! Этот город очень важно держать, потому что если потеряем, то начнутся проблемы уже на севере, а там трасса в Покровск», – подчеркнул ВСУшник.

На карте, опубликованной российским военным обозревателем Юрием Подолякой, можно увидеть, полукотел, который сформировался вокруг агломерации Горняк-Кураховка.

«Наши части, развивая наступление на юг и юго-запад, перешли через трассу Курахово-Донецк и пытаются обойти позиции ВСУ, которые расположены восточнее. Все это делается для того, чтобы создать большой плацдарм для охвата Курахово с юга и помощи нашим частям, сражающимся в Катериновке и на подступах к Богоявленке. В самой Катериновке бои продолжаются, но, думаю, уже скоро они там закончатся и село будет освобождено», – пишет Подоляка.

Что касается Селидово, то, по его словам, наши части смогли продвинуться, как в северных предместьях Селидово, так и восточной части города.

«Гораздо более значимые успехи у наших частей в Горняке. Бои идут уже в более чем половине города, причем наши части контролируют более чем треть его застройки. Причем уже очевидно, что основной упор наши штурмовики делают на занятие шахты на юго-западе города. Взяв ее, а также терриконы под свой контроль, оставшаяся часть Горняка, как и находящийся южнее город Кураховка, будут окружены. Ближайшие несколько дней здесь должны стать решающими», – резюмирует Подоляка.