06.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Нагорный Карабах, Россия
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Наступает время «Искандеров», против которых у Азербайджана нет козырей


Очень скоро армяне постараются напомнить Баку, что война за Нагорный Карабах далека от завершения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Александр Михайловский.

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По его словам, сегодня при всех неудачах инициативой владеет азербайджанская сторона.

«А это, к сожалению, означает, что их наступление будет продолжаться, а в ответ будет задействован самый широкий спектр вооружений. Думаю, скоро пробьет час «Искандеров», против которых у Азербайджана нет козыря. И война во многом уходит с фронта и превращается в «войну городов», когда под удар попадают населенные пункты вдали от зоны конфликта. Думаю, на армян повлияли недавние «гуляния» по всему Азербайджану по случаю успехов на фронте, и они хотят напомнить противнику, что война еще не окончена», – прогнозирует эксперт.

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