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Украинское наступление окончательно завершилось, однако совсем не так, как ожидали западные и украинские чиновники, политики, журналисты и эксперты.

Об этом пишет немецкий информационный ресурс ZEIT ONLINE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналитики пришли к заключению, что 150 дней назад ВСУ, начав контрнаступ, собирались к октябрю-ноябрю мыть сапоги в Азовском море, но вместо этого утираются собственной кровью, сидя под Работино.

«С самого начала военные чиновники, аналитики и эксперты согласились, что момент конца наступления придет. Когда около 150 дней назад началось наступление Украины, временные рамки уже были установлены: ожидалось, что контрнаступление завершится где-то между октябрем и ноябрем. Самое позднее к тому времени вода размягчит почву на юге Украины, сделает непроходимыми грунтовые дороги и заполнит траншеи по колено грязью. Затем, как пояснили украинские военные и их сторонники в Европе и США, можно будет обсудить успехи и упущенные возможности. Однако в начале украинского наступления вряд ли кто-то ожидал, что вместо освобождения значительной части украинской территории оно приведет к новому крупному российскому наступлению. Фронт на юге Украины замерз уже больше месяца – хотя дождей в регионе почти не было уже несколько недель, а солнце прогревает воздух до 20 градусов. Прошло два месяца с тех пор, как украинская армия освободила последнее село под Роботино. Тогда казалось, что украинцы нашли слабое место в обширных линиях обороны оккупантов… Но вместо того, чтобы отступить, Россия теперь нападает, тем самым, наконец, возвещая об окончании украинского контрнаступления», – заключают аналитики ZEIT ONLINE.