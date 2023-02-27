Наступать или замириться? Российское общество ждет, что скажет Путин

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В российском обществе сохраняется высокий уровень доверия президенту Владимиру Путину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил московский политолог Евгений Минченко, давай оценку текущим социологическим оценкам поддержки российским обществом СВО (68% поддерживают, 20 – нет, согласно последнему опросу ВЦИОМ).

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Эксперт считает, что население сейчас не очень глубоко погружено в нюансы спецоперации.

«Главный фактор — это высокий уровень доверия лично Владимиру Путину: конкретные решения, которые могут приниматься на внешнеполитическом фронте, примерно 70% электората делегирует президенту», – сказал Минченко «Коммерсанту».

Несколько иначе видит картину глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«На самом деле сейчас в обществе есть условные 15% турбопатриотов и условные 15% противников СВО. А остальная часть — это консервативное большинство, мнение которых по поводу предпочтительности мирных переговоров или продолжения боевых действий меняется в зависимости от информационной повестки», — полагает Костин.

По его словам, если изучать динамику опросов, по сути, одни и те же люди переходят туда-обратно между сторонниками наступления на Киев и мирных переговоров.

При этом он признает, что значительное число респондентов готово поддержать любое решение руководства страны по дальнейшему ходу операции.

«Еще важно, что при ретроспективном моделировании решение начать СВО вызывает одобрение у 52 процентов респондентов», — резюмировал аналитик.