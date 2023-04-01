«Наступать не можем ни мы, ни они» – Сладков рассказал, чего не хватает для прорыва фронта

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Поскольку для успешного наступления необходим значительный перевес в силах и огромное количество боеприпасов, идти в прорыв пока что не может себе позволить ни российская, ни украинская армия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни мы не можем наступать, потому что сил пока нет, ни они не могут наступать, потому что сил нет. Время работает на нас. Мы копим силы, а они эти силы теряют. Брать уже солдат Украине неоткуда. Вы видали, какая у них там мобилизация проводится?» – отметил Сладков.

По его словам, для успешного наступления должен быть значительный перевес в силах. Пока у России такого нет, а у Украины – даже не предвидится.

«Вообще, когда мы сосредоточим на нужных направлениях силы, равные бригаде с нашей стороны, и батальон с их стороны, тогда можно наступать. Плюс наличие боеприпасов в предостаточном количестве. Ну, или они должны сосредоточить бригаду против каждого нашего батальона. Тогда они могут рассчитывать на перспективу какого-то наступления. Пока такого нет», – добавил военкор.