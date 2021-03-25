Наступающая украинская армия в Донбассе будет уничтожаться на месте именем российской Конституции

25.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае широкомасштабного наступления украинской армии на республики Донбасса Россия напрямую вмешается и поддержит ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, это обусловлено тем, что в республиках проживает большое количество граждан России, и стерпеть их уничтожение РФ не сможет.

«Сегодня значительная часть граждан ДНР и ЛНР являются гражданами России. А это означает, что в случае, если действительно начнется стрельба и масштабное наступление с целью зачистки этой территории, то удар пойдет уже по гражданам России. И тут вступает в действие, во-первых, военная доктрина России, которая обязывает российское руководство выступать на защиту интересов своих граждан.

Вот тут вступает в действие российская Конституция, обязывающая российское руководство защищать своих граждан. В этих условиях, если российское руководство не решится принять действенных мер по защите жизни и безопасности граждан Донецкой и Луганской народных республик, являющихся гражданами России, это уже будет преступлением и шагом, который серьезно дискредитирует саму власть. В конечном итоге, подобный шаг может привести к тому, что в России могут начаться серьезные беспорядки», – заявил Сивков.

Военный эксперт также подчеркнул, что для Украины единственным шансом может быть быстрая наступательная операция на ЛДНР, но и это, в конечном итоге, вряд ли увенчается успехом.

«Единственным эффективным способом, обеспечивающим решение задач, которые ставит перед собой Украина по восстановлению территориальной целостности – это достижение эффекта блицкрига, то есть, очень короткие сроки. Если война примет затяжной характер, то, во-первых, даже нерешительная часть российского истеблишмента может принять решение на вмешательство, во-вторых, возникнут проблемы с боеприпасами, в-третьих, затяжная война приведет к тому, что армия Украины будет окончательно деморализована и лишится способности действовать.

И в-четвертых, самое главное, если война примет затяжной характер, то на Украину довольно активно хлынут добровольцы, как в прошлый раз. И тогда силы этих корпусов существенно увеличатся. Причем, увеличатся подготовленными и военно обученными кадрами, которые могут начать более эффективно действовать. Поэтому, я могу сказать, что задача корпусов в том положении, которое есть, – это не допустить блицкрига», – заключил он.

Напомним, по мнению начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, украинская армия в случае наступления неизбежно завязнет в густонаселённых агломерациях ДНР.