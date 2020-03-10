Наступающий кризис будет максимально болезненным для Украины

10.03.2020, Киев, Игорь Петров

Привлекая спекулятивный капитал в ОВГЗ под большие проценты, правительство Украины и НБУ подготовили почву для падения гривны в ближайшее время и удерживают ее курс только для того, чтобы спекулянты вывели свои деньги.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, украинская власть вместо того, чтобы готовиться к кризису, сделала все возможное, чтобы уже прогнозируемый, ожидаемый мировой кризис максимально негативно сказался на украинской экономике, на украинской валюте и на благосостоянии украинских граждан. Каким образом? Взяли и пустили в Украину спекулятивный капитал, который заходил в Украину на протяжении 2019 года и в январе 2020-го, в ОВГЗ.

Доходность украинского внутреннего долга была на первом месте в мире, государство Украина платила больше всего денег за покупку своего долга. Но эти проценты платило не государство, а мы с вами как налогоплательщики. Нерезиденты на ОВГЗ в прошлом году заработали до 40% годовых в валюте. Это все мы оплатили.

Получается, что зашли горячие спекулятивные деньги в сумме порядка 5 миллилардов долларов. А теперь, когда начал разворачиваться следующий мировой финансовый кризис, естественно, все спекулянты-нерезиденты начали выводить свои деньги из высокорисковых активов, из развивающихся стран. И Украина относится именно к ним. И что делает Нацбанк? Продает ЗРВ, на прошлой неделе продал уже более 300 миллионов долларов чтобы помочь спекулянтам вывести свои деньги из Украины.

Уже началась девальвация? и Нацбанк так же активно продают валюту из ЗВР вместо того, чтобы дать гривне девальвировать естественным образом. Если бы в прошлом году не пускали спекулянтов, то сейчас не было бы таких явлений, как вывод спекулятивного капитала из Украины. А так это еще более усилит негативный процесс. Вместо того, чтобы подготовиться к кризису, сделали все наоборот, и правительство и НБУ, чтобы этот кризис был максимально болезненным для Украины», – резюмировал экономист.