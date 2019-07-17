Наступают последние дни Порошенко

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Предстоящие 21 июля досрочные выборы в Верховную Раду окончательно похоронят политическое влияние экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петр Порошенко дальше продолжает терять свои позиции и, скорее всего, эпоха Порошенко отойдет в прошлое вместе с этими выборами. В следующем парламенте у него не будет таких возможностей влиять на политическую ситуацию в стране, которая сохранялась на протяжении последних пяти лет. Это можно рассматривать как очень важный момент, как продолжение президентских выборов. 21 апреля украинцы проголосовали против политики Петра Порошенко – не столько за Зеленского, сколько против политики Порошенко. Сейчас фактически Порошенко получает очередное поражение, если мы посмотрим на социологические опросы», – заявил Бондаренко.