«Наступил ад. Я устал считать похоронки» – украинский военный психолог

Новости Украины

После 24 февраля на Украине ситуация изменилась настолько, что рядовой ВСУшник в окопе и его командир в штабе находятся в одинаковой опасности.

Об этом в видеоблоге киевского политолога Юрия Романенко заявил военный психолог ВФУ Алексей Скиртач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас даже не на Зеленского «гон», а на своё непосредственное командование. Вот комбриг у меня спрашивает: ну, что там про меня говорят? Да говорят, что вы п…рас. Он – ну значит я нормальный комбриг, в кои-то веке, чтобы солдат хвалил комбрига. То есть: «Комбрига давайте к нам в окоп, чтобы своими глазами всё увидел, чего он там сидит». Никого не волнует, что штаб наш тоже разбомбили в Лисичанске, что он сам под смертью ходит тоже постоянно. Потом на нефтеперерабатывающем заводе наша бригада была в Лисичанске, тоже там клали с утра до вечера, горело всё, был ад», – сказал психолог.

«Чем ещё отличается эта война? Тогда, в 14-й год по 22 февраля, можно было отсидеться в штабе, там было спокойно относительно, не слышно бабахов. Сейчас бабахает всё и везде, умереть ты можешь везде. У меня, если раньше я знал, что 9 друзей похоронил за те годы, сейчас я не могу посчитать, сколько. Причём не только на передовой, а именно штабные работники. Умереть может и повар, и начальник штаба, и комбриг», – жаловался Скиртач.