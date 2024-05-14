Наступил критический момент для Украины, но США по-прежнему рядом – Блинкен

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 20:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Нынешний этап войны является критическим для Украины, и её жителям предстоит пережить ещё множество невзгод.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний этап войны является критическим для Украины, и её жителям предстоит пережить ещё множество...

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«Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает ещё одно наступление против Украины в Харькове и по всему востоку. Волна за волной идут российские солдаты, иранские беспилотники, северокорейские ракеты, танки, артиллерия и истребители. Они построены с помощью деталей, поставляемых Китаем.

Предстоящие недели и месяцы потребуют от украинцев, которые уже столько пожертвовали, очень многого», – разглагольствовал Блинкен.

«И я приехал на Украину с посланием – ты не одинока. США были с тобой с самого первого дня, и останутся с тобой. До тех пор, пока безопасность Украины, её суверенитет, не будут гарантированы», – добавил госсекретарь.

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