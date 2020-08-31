Наступил момент для воссоединения Белоруссии с Россией – латвийский политик

31.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В случае свержения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, власть в стране займет прозападное меньшинство, несмотря на то, что до 90% жителей республики симпатизируют России.

Об этом в своем блоге пишет известный русский политик, лидер латвийской партии «За родной язык!» Владимир Линдерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условно допустим, что из десяти участников протеста девять участвуют в нем, потому что им осточертел Лукашенко, а против России они ничего не имеют. И только у одного из десяти есть конкретная политическая — антироссийская — мотивация.

Поверхностный социологический опрос покажет, скорее всего, именно такую картину. Но она является ложной. Объясню, почему.

Если Лукашенко свергнут (предположим), то те девять, которые имели претензии к режиму его личной абсолютной власти, будут считать задачу выполненной и разойдутся по своим делам. А вот десятый — не «разойдется»… После смены режима произойдет зачистка органов власти, силовых структур, ключевых СМИ, сферы образования и проч. Зачистка может быть жесткой или мягкой, молниеносной как блицкриг или растянутой во времени. Но вакансии в любом случае появятся. И их займут вот эти самые «десятые» участники протестов», – пишет Линдерман.

Политик также отмечает, что в Белоруссии отсутствуют какие-либо пророссийские организации и призывает к созданию таковых.

«Если бы я жил в Белоруссии, имел там известность и авторитет, то попытался бы создать политическое движение за воссоединение с Россией. С названием, например, «Союз Нерушимый». Сейчас именно тот момент, про который Ильич Первый, гениальный тактик, говорил: вчера было рано, а завтра будет поздно. Победит Лукашенко — и он, заново укрепившись на троне, растопчет такое движение своим крестьянским сапогом. Победят западники — примут законы, исключающие саму возможность создания легального пророссийского политического движения или партии.

Поэтому сегодня, когда обе стороны находятся в подвешенном состоянии, — самый подходящий момент для создания «третьей силы»… Цель одна — воссоединение. Всякие идеологические «измы», споры между ними, временно забыть, чтобы не сужать социальную базу… Создание движения вызовет злобный вой у националистов-западников. И это хорошо, сэкономит расходы на раскрутку.

Отношение движения к Лукашенко: да, он глава государства, но не наш идейный лидер. У него есть заслуги перед страной, но они в прошлом», – резюмировал Линдерман.