«Наступил момент поражения. Будем отступать на десятки километров» – волонтер ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский должен набраться мужества и сказать соотечественникам правду о ситуации на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию заявила волонтер ВСУ, директор Центра аэроразведки Мария Берлинская.

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«Время сейчас идет против нас. Чем быстрее будут закупаться технологии, чем больше государство будет инвестировать в это направление и приоритезировать его, тем больше людей останутся в живых. Там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди. Скажу больше: сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша. Я верю, что наши люди достаточно взрослые, чтобы им сказали правду. И эта правда должна звучать от верховного главнокомандующего», – сказал Берлинская.

При этом она утверждает, что проблемой для Украины становится военная промышленность ряда других стран.

«Против нас работает не только ВПК России, а ИПК Ирана, ВПК Китая, ВПК Северной Кореи, ВПК Беларуси. Против нас – ось зла. И помощь западных партнеров будет падать. Поэтому сейчас я не вижу иного выхода, нежели то, чтобы президент взял под личный контроль развитие военных технологий в стране», – говорит директор Центра аэроразведки.

По ее словам, «сейчас русские обогнали нас в разы».

«И чем больше они будут автоматизировать свои системы, двигаться в сторону «роев дронов» и автоматической оптической навигации (когда дрон фактически сам распознает цель и принимает решения по поражению), когда таких дронов будет лететь тысячи, мы вынуждены будем отступать на десятки километров за считанные недели», – пессимистически прогнозирует Берлинская.