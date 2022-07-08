«Наступил момент»: в украинском правительстве намерены объединить УПЦ и ПЦУ

В УПЦ служит большое количество священников, которые готовы объединяться с так называемой ПЦУ, сформированной из раскольников.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ткаченко, недавняя встреча представителей ПЦУ и УПЦ является подтверждением готовности к такому диалогу.

«Сама встреча священников – это не руководители УПЦ или ПЦУ, это священники с двух сторон. Сам факт того, что они собрались в Софии Киевской, имели совместную молитву, обсуждали спокойно, цивилизованно вызовы, которые стоят перед обеими церквями, говорит о том, что такой диалог возможен. И это самый важный результат этого процесса.

Тот факт, что УПЦ осудила такого характера диалог, сегодня было официальное заявление, меня огорчает. Тем не менее, первый шаг сделан…

Этот процесс постепенно начинается, процесс объединения, который продемонстрировала Украина во время войны. Его нужно также проводить в религиозной сфере… Есть огромное количество священников в УПЦ, которые готовы, в отличие от руководителей УПЦ, к диалогу с ПЦУ. И нам важно использовать этот момент», – заявил Ткаченко.