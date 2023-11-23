Наступил перелом в войне дронов в пользу РФ – инженер-ракетчик

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Обеспеченность дронами российской армии выросла с момента СВО с «нулевого» уровня до фактического доминирования по большинству видов.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут такая идёт гонка, и то, что выстрелило в какой-то момент времени, как дешёвое оружие из «гуано и палок», это было просто окно возможностей. Потому что окопных средств РЭБ практически не существовало, и пока не насытили окопную линию, какой-то период дешевые дроны давали результат. Сейчас их приходится усложнять, потому как простые уже глушатся, ловятся легко, и, чтобы была прежняя эффективность, им приходится делать более сложные конструкции, частоты нестандартные, добавлять цифру. Это всё сразу увеличивает стоимость и снижает массовый выпуск. На Украине сейчас с производственными мощностями сложно, потому что сконцентрировать их в одном месте – означает привлечь внимание наших сил, и они выносят, в первую очередь, энергоснабжение. И плюс ещё сами цеха поражаются, естественно, тоже», – отметил он.

По словам эксперта, на момент начала СВО в штатном расписании ВСУ в каждом взводе присутствовал оператор дрона.

«Соответственно, мы к этому пришли позже. Те же fpv они начали раньше развёртывать, раньше закупать. Но во время боевых действий все быстро учатся, и если ещё зимой они доминировали на уровне ударных дронов-камикадзе, то сейчас ситуация очень сильно изменилась», – заверил Васильев.

Формируется волонтёрское движение: в гаражах «кулибины» собирают конструкции, а фронт быстро всё расставляет по своим местам – удачные конструкции выгребают подчистую.

«Ещё один момент: Китай, как поставщик очень многих компонентов для дронов, ужесточил условия продажи на Украину. У нас проблем в этом плане нет, они нам поставляют достаточно компонентов. Плюс больше размеры армии, больше размеры поддержки. И мы уже начинаем доминировать даже на направлении fpv-дронов. Единственное, в чём у них пока ещё небольшое преимущество, это в системах разведывательных коптеров. Они получают множество европейских образцов, самолётного типа и прочее. Хотя к нашим «Орланам» очень уважительно относятся, говорят, что очень пакостная для них вещь», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что изначально ВСУ использовали агрокоптеры «Баба-Яга», на которые ставили антенны Starlink, позволяющие обеспечить очень высокую помехоустойчивость за счёт направленного канала связи.

«Причём направленный в Космос. То есть его задавить очень проблематично. Поэтому у них была довольно высокая эффективность. Но сейчас они всё больше переходят к автономным, которые бомбят по координатам. Плюс там ограничения по скорости: они, с одной стороны, вроде как и эффективны, но – с другой стороны – против них достаточно эффективно использование обычного стрелкового оружия, и их потери довольно высокие. Почему, допустим, пользуются популярностью дробовики на фронте? Потому что у них больше сноп рассеивания. Они до 70 метров работают достаточно надёжно, особенно если бойцы привыкли по тарелочкам стрелять. Наличие там одного-двух скорострельных дробовиков в отделении позволяет достаточно хорошо и надёжно прикрыться от fpv-дронов», – подчеркнул Васильев.