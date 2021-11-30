«Наступило отрезвление»: Экс-глава МИД РФ рассказал, как Россия избавилась от западных ожиданий

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После окончания «холодной войны» Россия полагала, что на Западе ее будут ждать с распростертыми объятиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил экс-министр иностранных дел, глава Российского совета по международным делам Игорь Иванов.

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По его словам, в отношениях с России с Западом все попытались обогнать время.

«Наверное, мы не были в полной мере готовы к тому, чтобы сразу выйти на столь высокий уровень отношений. Это касается и нашей стороны, и американской. В США думали, что начинают писать историю с чистого листа. В России полагали, что нас будут везде ждать с распростертыми объятиями. Потом через какое-то время наступило отрезвление», – сказал Иванов.

Он считает, что этот период требует самокритичного анализа, в том числе на предмет допущенных ошибок.

«К сожалению, Запад тогда не прислушивался ко многим нашим, с моей точки зрения, законным озабоченностям. Это я могу сказать как человек, который принимал участие во многих ключевых переговорах тех лет. Яркий пример: расширение НАТО на Восток. Я обсуждал эту проблему со многими коллегами, политиками, генеральными секретарями НАТО. Наша позиция была предельно ясной: надо не упустить исторический шанс и начать строить общую неделимую систему безопасности в Евроатлантическом регионе. Нас не хотели слышать», – отметил экс-министр.

Он добавил, что в результате Россия и Запад пришли к тому, от чего пытались уйти после окончания «холодной войны».

«При этом накал конфронтации и уровень рисков возросли значительно, учитывая постоянное совершенствование военных потенциалов сторон и неготовность западных партнеров садиться за стол переговоров. Достигнутые в ходе недавней встречи президентов России и США в Женеве договоренности о возобновлении диалога по вопросам стратегической стабильности вселяют определенные надежды. Важно, чтобы этот политический импульс получил развитие по различным направлениям», – резюмировал Иванов.