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Армия России продолжает продвижение в Харьковской области. Украинские источники успокаивают население, уверяя, что российская группировка осуществляет «ограниченные действия» с целью отвлечь ВСУ от других участков фронта. По некоторым данным, на прикрытие Харьковщины уже осуществляется переброска резервов из-под Херсона и Часова Яра.

«И это уже сказалось на наших успехах. Вчера нашим удалось заметно расширить ширину выхода на канал «Северский Донец-Донбасс» южнее Часова Яра. Теперь это не узкий прорыв, а вполне себе удобный плацдарм для дальнейшего движения вперед», – пишет обозреватель Юрий Подоляка.

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Между тем, поступают противоречивые сведения о боях в северной части города Волчанск (в Сети появилось видео, где мародеры грабят брошенные украинской полицией отделение МВД в городе), а также продвижении российских войск к населенному пункту Липцы (оттуда до Харьковской окружной – 17 км).

«Глубокое – является последним населённым пунктом перед основной целью – посёлком Липцы. В Волчанске идёт тяжёлый бой, наши штурмы‌ двигаются вперёд, враг оказывает ожесточённое сопротивление. Город затянут дымом, с обеих сторон активно работает артиллерия. В воздухе тесно от дронов. Наших и «немецких», – описывает обстановку телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Военкор Герман Куликовский сообщает, что украинцы, пытаясь сдержать натиск наступающих, привлекли для обороны даже подопечных главы ГУР Кирилла Буданова:

«Противник, для того чтобы вернуть утраченные позиции под Волчанском, активно применяет боевиков ГУР МО ДРБ «Солнышко» в/ч А0656. Некоторые из них уже в плену. Мамкин Пирожок, скоро фотки твоих скотов облетят интернет. Также подошла дополнительная партия пленных свиней Кракена, которые тоже числятся в ведомстве Мамкиного пирожка».

Военкор Марат Хайруллин уточняет:

«Что касается Волчанска, наши достигли его северных окраин в районе аэродрома, заняли высоты на северо-западе от города и начинают давить с нескольких направлений, постепенно охватывая его. Восточнее Волчанска также идëт наступление».

Военкор Александр Сладков напоминает, что оборона Харьковской области строилась при поддержке НАТО.

«Немецкие военспецы помогали строить фортификацию Харьковской обороны, вернее, руководили этим строительством, — оборона прорвана. А сколько ее показывали по телевизору — и бетонные «зубы», и противотанковые рвы, и МЗП, и минные поля. Мимо».

Обозреватель Александр Зимовский считает, что российские военачальники воспользовались ошибкой командования ВСУ.

«Хохлы всё знали, но беспомощно глазели, как русские концентрируют силы и средства для удара по Волчанску. Это и есть маленький такой парадокс нынешней войны. Хохловодцы про наши замыслы вроде бы все знают, а сделать ничего не могут… Будь хохляцкое генеральство поумнее, сегодня весь их сухопутный Восточный фронт мог грамотно сократиться до 200 км линии Харьков – Днепропетровск. Далее водный рубеж вниз по Днепру, а форсировать его на оперативном уровне сегодня ни одна сторона не способна. Такой фронт ВФУ могли, при нынешнем своем миллионном комплекте л/с на пиндосовских стероидах, держать бесконечно долго. А хохлы всё больше и больше растягивают Восточный фронт. И он с началом активных операций ВС РФ от Сумской обл. до севера Слобожанщины на всём протяжении обнуляет для ВФУ возможность вводить вторые эшелоны», – считает Зимовский.