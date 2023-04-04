Наступление на Артемовск замедлили специально, – военкор

Российская армия специально замедлила освобождение Бахмута.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, насколько понимаю, что сейчас мы не заинтересованы в таких молниеносных рывках. Сейчас даже Бахмут специально, говорят, замедлили наступление, чтобы не было таких клинов, которые вперед вырываться будут.

У нас перспектив направлений очень много, но главное сейчас – перемолоть эти все резервы, которые они вытягивают. Им создают постоянно такое перенапряжение на некоторых участках фронта, чтобы они туда бросали все новые и новые резервы для удержания.

Они же пиар-воины, и они сами себя загнали в такую медийную ситуацию, что любой прорыв наш, любое падение Марьинки, Авдеевки, любая ситуация под Бахмутом – это для них катастрофа. Поэтому они вынуждены бросать свои лучшие резервы.

И наши рассуждают какими категориями – это не Генеральный штаб, это люди оперативно-фронтового звена, они говорят, что считается, что у них около 40 тысяч корпус подготовленный, и они его рано или поздно бросят вперед на какое-то направление, чтобы показать прорыв.

Пока мы свои резервы ни на какой прорыв не будем бросать – нам сейчас важнее перемолоть то, что у них есть», – заявил Хайруллин.