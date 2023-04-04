Наступление на Артемовск замедлили специально, – военкор

Анатолий Лапин.  
04.04.2023 00:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 679
 
Война, Дзен, Донбасс


Российская армия специально замедлила освобождение Бахмута.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия специально замедлила освобождение Бахмута. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я, насколько понимаю, что сейчас мы не заинтересованы в таких молниеносных рывках. Сейчас даже Бахмут специально, говорят, замедлили наступление, чтобы не было таких клинов, которые вперед вырываться будут.

У нас перспектив направлений очень много, но главное сейчас – перемолоть эти все резервы, которые они вытягивают. Им создают постоянно такое перенапряжение на некоторых участках фронта, чтобы они туда бросали все новые и новые резервы для удержания.

Они же пиар-воины, и они сами себя загнали в такую медийную ситуацию, что любой прорыв наш, любое падение Марьинки, Авдеевки, любая ситуация под Бахмутом – это для них катастрофа. Поэтому они вынуждены бросать свои лучшие резервы.

И наши рассуждают какими категориями – это не Генеральный штаб, это люди оперативно-фронтового звена, они говорят, что считается, что у них около 40 тысяч корпус подготовленный, и они его рано или поздно бросят вперед на какое-то направление, чтобы показать прорыв.

Пока мы свои резервы ни на какой прорыв не будем бросать – нам сейчас важнее перемолоть то, что у них есть», – заявил Хайруллин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть