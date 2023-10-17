Наступление на Авдеевку: Ходаковского и Сладкова критикуют за «стрелковщину»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Операция по освобождению Авдеевки – крупнейшего укрепрайона ВСУ, откуда почти 10 лет обстреливается Донецк, ведётся в формате информационной тишины. Дозированная подача в СМИ сведений о продвижении российских войск позволяет избежать повторения украинской вакханалии с ежедневно сменяющимися «зрадами» и «перемогами», что негативно отражается на моральном состоянии армии и общества.

Что в этих условиях делает вражеская пропаганда, когда российские штурмовики взламывают залитые бетоном позиции ВСУ? Вбрасывает ложь про огромные потери наступающих русских. Про бездарность командования, которому плевать на жизни простых солдат. Сеет неверие и пораженческие настроения. И в этих условиях настоящим подарком для рупоров противника становятся пессимистические высказывания наших раскрученных медиа-персон с Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Вот, например, основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в момент ожесточенных боев за Авдеевку считает уместным обсуждать черствость вышестоящего начальства к воюющим на Донбассе.

А военкор Александр Сладков (к слову, ранее, в отличие от Ходаковского, в хроническом пессимизме не замеченный) зачем-то опровергает слова постпреда РФ в ООН Василия Небензи по поводу перехода российской армии «к активным боевым действиям практически по всему фронту». «Попытка в течение пяти дней охватить Авдеевку — это не наступление», – отрезает Сладков.

Помогающий фронту волонтер Алексей Живов недоумевает насчет потока негатива в некоторых Telegram-каналах, ведь это работает и на демотивацию российских военных.

«Знаете, что случится в таком случае? Армия перестанет воевать вообще, мотивация у всех упадёт до ноля, тыл перестанет помогать, и мы таки просрем эту войну. Вы этого хотите? Ну, вперед. Или возьмем наступление хохла. У**ки три месяца долбились в нашу оборону. Истратили кучу бригад, херову тучу натовских выстрелов, стволов и танков. Положили десятки тысяч человек за три гребных села посреди нигде. Их планы от выхода к Крыму съежились до взять Токмак, и теперь и вовсе взять какое то Старое Дрищево. И что? ничего! Все ноют. Никто не сказал нормально: какие же наши парни мощные, сдержали контрнаступ, разбили хохла в хлам, красавчики! Нет, вместо этого бесконечное нытье: ой, вот Старые Прыщи оставили, все пропало. Ой, вот еще улицу на Старых Дрыщах сдали, ну все, хохол победил. Ой, вот наступаем не так. Не пишите, что хорошо наступаем, давайте всем говорить, что плохо наступаем. Опять без чашечки кофе наступаем. На мотолыгах. Опять все плохо… В какой-то момент, который все пропустили, телеграм стал превращаться в место, где что бы ни случилось, вся наша сторона бесконечно ноет, что все ***во всегда. Сдержали контрнасуп? ***во сдержали, «авторитетные люди» недовольны. Надо было красиво сдержать, с чашечкой кофе… Короче, если вы постоянно будете всему фронту всегда рассказывать что все ***во, всегда будет все ***во. И все. Цель в этом?!» – не сдерживая выражений, пишет Живов.

Между тем находящийся на Донбассе военкор Марат Хайруллин сообщил сегодня в эфире «радио КП» подробности наступления на Авдеевку – из его слов следует, что совсем не обязательно целью операции является мгновенное взятие этого городка недалеко от Донецка. Возможно, задумка российского командования – оттянуть резервы ВСУ на этот участок фронта, а затем ударить по оголенным украинским позициям.

«У меня уникальное положение, я сижу изнутри боевого подразделения 1-й славянской бригады и смотрю изнутри, как работает бригада, как все происходит, регулярно выезжаю туда, поближе к исходным позициям. И все слышу. Работают, кассет очень много, очень много дронов. Подтащили резервы… Первые два дня «Авдеевской операции» наши по всему периметру хорошо продвинулись. Где полтора километра, где километр. Украинцы подтянули серьезные очень резервы, «правосеков», которые на этом участке постоянно сидят. Они пять дней атаковали, опять передышку сделали. Где-то чуть-чуть откатились, где-то сохранили позиции, а где-то даже улучшили, идем вперед потихоньку. Но сказать, что у них сильно-сильно иссякли силы нельзя. Сейчас мы им качели устраиваем – то на одном участке активизируемся, то на другом. Но они сейчас перекидывают остатки резервов с одного фронта на другой. Что изменилось – у них всегда во второй линии обороны сидели резервы, на всем участке фронта. А это сейчас у них прекратилось, они начали перекидывать с другого, срочно латать участки фронта», – описывает происходящее Хайруллин.

Воздержаться от упреков в адрес военных призывает и доктор политических наук Игорь Скурлатов:

«Простите, уважаемые гуру и властители умов – а не грандиозный успех нашей армии можно? Нашей армии, которая с огромными потерями для врага отразила подготовленное всем НАТО наступление ВСУ? Российские войска многие месяцы стояли в обороне, нередко проявляя чудеса доблести в схватках с превосходящими силами, как знаменитый экипаж танка «Алёша». И вот, наконец, фронт пришел в движение с нашей стороны. Давление на Купянск, контратаки на Запорожском направлении, операция в Авдеевке. Помимо наметившихся контуров общего перелома, активность ВС РФ свидетельствует о том, что мы не просто стояли все лето в обороне, а одновременно вели работу по качественному изменению всей нашей группировки, начиная от обеспеченности бойцов на передовой до создания серьёзный резервов. Дальше – больше».