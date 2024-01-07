Наступление на Часов Яр: Высокотехнологичная война

Штаб – мозг армии. Командный пункт – мозг операции. Таким мозгом в ходе наступления на Часов Яр стал командный пункт бригады «Невский». Продвижение осуществляют подразделения Добровольческого штурмового корпуса, поэтому все действия командиров полностью очищены от условностей. Никому не интересно, как ты одет или как выбрит. Цель только одна – победить.

Здесь, на командном пункте, обязательно бывают командиры отрядов – «Испанец» из «Эспаньолы», «Амиго» из «Енисея», «Жнец» из «Зубра». Здесь они получают задачи по прямой связи от командира Корпуса и совместно обсуждают тактическое взаимодействие на поле боя. Здесь же, прямо в штабе, установлен аналой с иконой Святого Александра Невского – покровителя Бригады.

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Офицеры на командном пункте спят урывками и обязательно посменно. Ведь боевая работа ведется круглосуточно. Просто интенсивность в разное время суток разная и разные применяются силы и средства. Днем больше работают беспилотные аппараты и артиллерия. А ночью наши бойцы тихо заходят на позиции противника и забирают эту землю себе.

Тактика «живых волн» и «мясных штурмов» – это что-то из арсенала пропаганды. За все время, что я находился на командном пункте, никаких «живых волн» не было. Да и глупо было бы считать, что добровольцы согласятся на участие в бессмысленных атаках.

Напротив, командование добровольцев действовало иначе. Первое, на что обращаешь внимание в штабе – это несколько огромных мониторов. На мониторах транслируется видео с дронов – все, что происходит на поле боя в реальном времени. Приблизив изображение, можно даже рассмотреть расцветку униформы украинского боевика, слоняющегося по своему окопу. Что командиры периодически и делают.

И тут уже боевику не позавидуешь. Потому что к нему уже летит fpv-дрон. Отсюда же, с командного пункта, командир дронов отправляет команду оператору. И уже через несколько минут мы наблюдаем на мониторе яркий огненный цветок на месте украинского блиндажа или пулеметного гнезда. Единственный шанс спастись для нациста – запрыгнуть в «лисью нору», если он успевает услышать шум приближающегося беспилотника.

Конечно, беспилотники использует и враг. И нам тоже приходится прыгать в укрытие, услышав шум пропеллеров с вражеской стороны. Но сами же украинские «дроноводы» жалуются, что у русских теперь в пять-десять раз больше аппаратов.

Так же эффективно, как дроны, работает и артиллерия корпуса. Начальник артиллерии выдает целеуказание на батарею, и орудия отрабатывают цель после одного-двух пристрелочных выстрелов. Когда цель отработана, начарт дает команду замаскировать орудия, а расчетам – разместиться в укрытии. Потому что артиллерия всегда является приоритетной целью для врага. Как и операторы дронов. Потому что и те, и другие непосредственно взламывают оборону противника. Давая возможность пехотинцам-штурмовикам непосредственно занимать вражеские позиции. Поскольку пулеметные гнезда и укрепленные позиции врага уже уничтожены артиллерией и дронами, враг перед штурмовиками бежит.

Хотя рисовать картину нашего блистательного наступления без потерь было бы, конечно, неправильно. Боясь прямого стрелкового боя со штурмовиками Корпуса, враг осыпает нас минами и кассетными боеприпасами. Бой идет за лесополосы, ведь открытая местность простреливается. А осыпать посадку кассетами несложно – лесополоса неподвижна и давно пристреляна. Поэтому и несем потери.

Вторая половина декабря принесла резкие изменения погоды. Три дня – ливень и слякоть, потом в окопах и блиндажах. Следующие три дня – заморозки – все превращается в лёд. И так несколько раз по кругу.

На мой взгляд – именно этот фоонтовой быт переносить тяжелее всего. У нас в «Енисее» переболели все, кто был на позициях. А боец с позывным «Кола», который здорово отличился в операции – перенёс «ковид» на ногах (как ему через несколько дней сказали врачи). Только Комбат «Амиго» прыгал, как молодой. У него вообще закончился контракт, но он пошёл вместе с бойцами. Не смог оставить батальон.

Сейчас бойцы отведены на ротацию, отряд «Енисей» восстанавливает силы. Но наступление продолжается, ведь давление на ВСУ нельзя прекращать ни на день.