Наступление на Харьковщине вскрыло имитацию и провал обороны ВСУ – Гайдай

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Наступление российской армии в Харьковской области показало всю глубину провала украинской власти. Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Гайдая, это показало также, что власть занималась имитацией строительства оборонных рубежей, используя для этого штатных пропагандистов Банковой.

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«Вместо того, чтобы строить оборонительные линии, заминировать все то пространство, где будет наступление россиян, насытить это технологически, современными комплексами наблюдения, миллионами дронов, защищенными позициями сверху от осколков и дронов, сделать все, чтобы вместо пехоты там воевали FPV-дроны – нет, они искали по всей стране простых украинцев и шлют их туда сдерживать навалу россиян.

Наступление под Харьковом показало, насколько мы не готовы, и насколько все эти парадные реляции на Едином марафоне о том, что мы строим, уже начали строить оборонные линии, даже были какие-то сюжеты, где мы видели их. А на самом деле, это простая имитация», – заявил Гайдай.