Наступление на Харьковщине вскрыло имитацию и провал обороны ВСУ – Гайдай

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Наступление российской армии в Харьковской области показало всю глубину провала украинской власти. Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Гайдая, это показало также, что власть занималась имитацией строительства оборонных рубежей, используя для этого штатных пропагандистов Банковой.

Наступление российской армии в Харьковской области показало всю глубину провала украинской власти. Об этом...

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«Вместо того, чтобы строить оборонительные линии, заминировать все то пространство, где будет наступление россиян, насытить это технологически, современными комплексами наблюдения, миллионами дронов, защищенными позициями сверху от осколков и дронов, сделать все, чтобы вместо пехоты там воевали FPV-дроны – нет, они искали по всей стране простых украинцев и шлют их туда сдерживать навалу россиян.

Наступление под Харьковом показало, насколько мы не готовы, и насколько все эти парадные реляции на Едином марафоне о том, что мы строим, уже начали строить оборонные линии, даже были какие-то сюжеты, где мы видели их. А на самом деле, это простая имитация», – заявил Гайдай.

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