Наступление на Херсон: Есть ли успехи у ВСУ? Чего опасаться?

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Новости Украины

Объявленное Украиной наступление на Херсон хоть и не принесло Киеву громких побед, однако дает повод для раздумий, признает работающий на Донбассе военкор Максим Фомин.

Он обращает внимание, что за сутки ВСУ удалось захватить, по разным оценкам, от двух до пяти сел, хотя защитникам Донбасса зачастую приходится штурмовать подобные населенные пункты неделями. Впрочем, тут же признает Фомин, все дело может быть и в том, что российские войска не готовили эти позиции к длительной обороне, рассчитывая наступать.

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«После того, как фронт стабилизировался, мы неделями учим название села, которые штурмуют наши войска, а тут сходу заняли населённые пункты… Есть ещё нюанс. Мы всё-таки готовимся там наступать на Херсонском направлении и поэтому, как я думаю, там не было сплошных минных полей», – комментирует военкор.

Занятие сел далось ВСУ большой ценой. В Сети стали появляться кадры разбитой техники ВСУ, подтверждая данные Минобороны РФ о серьезных потерях танков и бронемашин украинской стороной.

«В сети у блогеров и военкоров появляется много видео, которые подтверждают вчерашний провал ВСУ на Херсонском направлении. Колоссальные потери в технике и живой силе ВСУ. Но у военкоров и блогеров возможностей не много, всё на личных дружеских отношениях. Очень бы хотелось, чтобы военное руководство уделяло больше внимания важности подобных материалов. Чтобы этих материалов были не единицы, а десятки в день. Такие видеоматериалы очень вдохновляют наших бойцов и общество, что в свою очередь деморализует солдат противника и вызывает негативный резонанс в украинском обществе. Очень бы хотелось, чтобы эта работа наконец-то наладилась у официалов. Это очень важно», – призывает замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Кроме того, ВСУ оказались на невыгодных позициях. Рассказывает Роман Сапоньков, работающий в Херсоне.

«…После вчерашнего успеха под Андреевкой противник не смог развить успех и оказался заперт в мешке на плацдарме около 5 км по самой широкой стороне, который простреливается насквозь из любой артиллерии», – пишет он.

Впрочем, уточняет Сапоньков, во вторник «противник пробовал наступать практически на всех участках, поэтому рано говорить об окончании т.н. «контрнаступления». Но уже можно констатировать, что оно вышло гораздо слабее ожидавшегося».

«Возникший оперативный кризис еще до конца не разрешен, противник пока продолжает попытки наступать, несмотря на понесенные потери», – уточняет обозреватель Борис Рожин.

Сейчас появляются свидетельства, что ВСУ предпримут еще одну попытку наступления – уже под Харьковом.

«Ожидается, что сегодня ночью ВСУ начнет попытку наступления в районе Харькова. А под Херсоном это отвлекающий маневр. Я уже несколько раз говорил, что под Харьковом Зеленский может устроить мировую сенсацию, если ВСУ захватит хоть на несколько часов хоть одну деревню или коровник на территории России. В мировых СМИ сразу возникнет образ почти равенства силы России и Украины», – предостерегает российский политолог Сергей Марков.

С таким прогнозом соглашается телеведущий Андрей Медведев.

«С Херсоном не очень получилось, и, несмотря на то, что бои ещё идут, несмотря даже на то, что ВСУ смогли закрепиться в нескольких деревнях в «серой зоне», это явно не успех, который можно дорого продать Западу. Поэтому, надо ожидать ударов на других направлениях. Мы как-то писали, что любая акция для Киева должна быть медийной. То есть, нет картинки, нет победы. Самое желательное, это вообще захватить условный погранпост на российской границе. Поэтому надо ожидать в самые ближайшие дни активных действий, и вряд ли снова на херсонском направлении», – прогнозирует автор.