Наступление на Херсон: ВСУ добились тактических успехов

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Новости Украины

Тяжёлые бои на Херсонском направлении не прекращаются, ВСУ добились тактического успеха – под угрозой окружения вынудили отступить русские войска из поселка Высокополье.

«Это чувствительная тактическая неудача, – ранее противник неоднократно пытался взять данный крайний опорный пункт ВС РФ на дальних подступах к Кривому Рогу», – комментирует бывший командир донецких ополченцев Игорь Стрелков.

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По его мнению, ставка ВСУ будет сделана на изматывание российской группировки.

«ВСУ сумели разрушить все стационарные переправы до состояния невозможности переезда по ним даже лёгкой военной техники (вчера при попытке преодолеть мост в Херсоне провалился бронеавтомобиль «Тигр»), а также наносят постоянные удары по инженерным переправам – понтонным паромам. Это создаёт существенные затруднения в снабжении нашей Заднепровской группировки, которые будут нарастать по мере исчерпания накопленных запасов боеприпасов и снаряжения… Предполагаю, что противник продолжит наступательные операции вплоть до полного исчерпания своих резервов, постаравшись максимально вклиниться в расположение наших войск, после чего сделает оперативную паузу для накопления сил и подготовки к дальнейшему наступлению. – «Сражение на истощение» его не пугает – людских ресурсов накоплено много, а технику и (особенно) боеприпасы «дорогие западные друзья» продолжают им подгонять «в количестве», – пишет Стрелков.

Схожую оценку дает работающий в Херсонской области военкор Алексей Живов.

«Тактика ВСУ на херсонском направлении стала ясна. Янки считают наши ресурсы, которые они уже разбили химарсами, и мешают подвозить новые. Расчет на то, что в какой-то момент силы закончатся, и удастся прорваться к крупным населенным пунктам. Потому в небольшие бреши в обороне ВС РФ раз за разом кидают новые резервы ВСУ. Они всерьез решили завалить наступление трупами украинцев, и по трупами прорвать нашу оборону. Лекарство тоже понятно: плотная работа авиации и артиллерии», – комментирует военкор.

С версией Стрелкова и Живова соглашается и бывший депутат горсовета Одессы военкор Игорь Димитриев.

«В современной войне штурмов городов вообще нужно избегать. Штурмуя города вы вязнете, теряете силы, а по итогу получаете руины с мертвыми телами. А потом показываете, что неспособны организовать жизнь оставшимся. Нет, в современной войне вы создаёте такую оперативную ситуацию, что противник сам вынужден уступить вам населенный пункт. Когда угроза будущего поражения намного превосходит потери от отступления… Итак, расчет ВСУ на то, что российская группировка будет активно расходовать имеющийся запас и резервы, и через какое-то время начнет задыхаться. Какие варианты у ВС РФ? Предполагаю, что российская армия будет пробовать отвлечь противника на другом направлении. Это подтверждается сообщениями о концентрации техники в Запорожской области. Тогда уже ВСУ должны будут перебрасывать резервы на другое направление», – рассуждает Димитриев.

Тем временем, сам Херсон испытывает небывалые обстрелы.

«Ракетные удары по Херсону не прекращаются. Такое ощущение, что город и пригороды решили засыпать вообще всем, что есть у ВСУ в наличии. Судя по звукам, ПВО большую часть ракет сбивает. Но не все. Сегодня по количеству ударов точно поставлен абсолютный рекорд», – констатирует военкор Живов.

Впрочем, есть в Херсоне и оптимисты. Вот что пишет военкор Роман Сапоньков:

«Что за паника по Высокополью? Ну порадовали сегодня украинскую медиасферу, пусть получат конфетку перед плохими новостями».

Призывает не верить в критическую оценку ситуации на фронте и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Бои идут, обстрелы идут со стороны Украины очень тяжёлые. Страдает гражданская инфраструктура. Но, насколько я знаю, очень большие потери идут со стороны ВСУ. Со всех направлений, откуда они пытаются вылезти, их там хлопают как мух. Поэтому фронт они, конечно, проигрывают. Где-то как бы кажется, что «типа» они идут вперёд, а на самом деле – нет. Высоты всё заняты, поэтому бояться нечего. Всё держится под контролем. Это разгоняется информация для того, чтобы ударить паническими настроениями по населению», – сказал экс-депутат.

Тем не менее, ситуация с обстрелами гражданских объектов более чем серьёзная.

«По Херсону. «Хаймарсами» обстреливают и так далее. Бьют, конкретно вот сегодня – по мосту ударили. По Каховке ударили, ещё там по Чернобаевке ударили. Ударили по Снигирёвке, в результате обстрела погибло 4 человека. Четырёхлетняя девочка погибла, её отец тяжело ранен», – сообщил Журавко «ПолитНавигатору».