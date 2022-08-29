Наступление на Херсон: ВСУ понесли крупные потери, но готовят новую попытку

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Новости Украины

Первая попытка перейти в наступление на Херсонскую область обернулась крупными потерями украинской стороны, сообщило Минобороны РФ. Однако Киев стягивает резервы для новой атаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в течение дня по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», – утверждается в сообщении Минобороны РФ.

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Работающий в Херсонской области Роман Сапоньков описывает бой, свидетелем которого стал:

«Видел, как десантура с ходу врубается в бой. БМД-3 слетают с асфальта и уносятся по полям, бой. Сзади разворачваются Ноны и сразу вываливают на противника огненный вал. Жара +36°С, потные, чумазые, сухие как осы десантники, с азартом носятся вокруг орудий. В тылу разворачивается 152 мм арта. Над головой с гулом идут поросята. Над горизонтом взлетают в воздух посадки, где спрятался противник. Противник вяло огрызается. На один его снаряд в ответ летит десять наших… По дрогам тянется подкрепление. Приветственно сигналят друг другу. В глазах азарт: «Наконец-то!». Лёгкой прогулки не будет. Началась мужская работа», – пишет Сапоньков.

Его коллега Алексей Ларкин пишет, что ВСУ напрасно выбрали Херсон для попытки наступления.

«Я в принципе только что с херсонско-николаевского направления, и пожалуй сейчас это единственное направление за которое я абсолютно спокоен. Там качество и количество наших десантников такое, что любой возможный «контрнаступ» просто сомнут. У хохлов нет шансов, они идут на смерть. Там сейчас была (и есть) война ДРГ, которые каждый день лезут друг на друга. И в этом столкновении групп диверсантов потери ВСУ, наемников и теробороны в Николаевской области в несколько десятков раз больше чем наши. Мне показывали результаты одной ночной вылазки хохлов: 40 убитых, куча трофейного оружия (в том числе целый джавелин, новенький Зброяр, три тепловизора и много полезных ништяков) – с наших стороны при этом было всего двое раненных бойцов. Конечно для десантников это тоже не игра, они ведь обычные люди, а не бессмертные супергерои. Но ни малейших сомнений в нашем успехе на том направлении лично у меня нет. А нашим пацанам желаю максимально экономить собственные жизни, лучше перемалывать это безнадежное наступление медленно, но не подставляя себя под удар», – комментирует Ларкин.

Военкор Александр Сладков объясняет, почему у ВСУ не получилось задуманное:

«Многие спортсмены, в частности боксеры, и даже целые команды, строят свою стратегию от обороны. Украина же на Николаевском направлении решила открыться. Именно плохо организовать атаку, и открыться для наших ударов. Итог – серьезные потери ВСУ. Это действия, на которые киевские генералы пытаются вытянуть нас под Донецком, убивая мирное население. Один удар в конкретно нашем противостоянии ничего не решит, необходимы резервы для развития наступления. Мы такие резервы подтягиваем, причем подтягиваем с полигонов, после нужной подготовки. У Киева резервов такого качества нет. «Правый сектор» (его остатки), нацбаты штурмовыми отрядами быть не желают, а набранные силком в украинских глубинках резервисты – не умеют», – рассуждает Сладков.

Между тем украинская сторона отказывается признавать неудачу. Печально известный куратор сайта «Миротворец» Антон Геращенко со ссылкой на данные источников CNN сообщает, что ВСУ удалось занять четыре села, где дрогнули находившиеся на позициях мобилизованные из ЛДНР, часть из которых попала в плен.

Но даже обычно скептически настроенный экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков отмечает, что украинцам пока что не удалось развить успех.

«Противник сумел «надуть пузырь» на южном берегу Ингульца, но не сумел существенно расширить свои плацдарм в восточном и западном направлениях, что дает хорошие возможности к его разгрому нашими подтянутыми резервами. В настоящее время наступающими частями укров занимается авиация и артиллерия. Однако сражение еще только началось, и противник вряд ли ограничится уже нанесенными ударами», – предупреждает Стрелков.

«Несмотря на то, что на большинстве участков наступление ВСУ закончилось неудачно, пока не разрешился очередной кризис на Ингульце, рано говорить, что наступление полностью провалилось», – уточняет обозреватель Борис Рожин.

Сам же виновник сегодняшних событий Владимир Зеленский выступил с грозным обращением:

«Оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. К нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнения всех норм Женевских конвенций», – заявил Зеленский.

Российский политолог Сергей Марков поясняет:

«Наступление ВСУ нужно Зеленскому для пиара на Западе, чтобы поддержка Киева не уменьшалась. Командующий ВСУ Залужный был против наступления, потому что он уверен, что успеха ВСУ не будет, а вот наступление армии России после этой неудачи ВСУ возможно. У армии России, в случае правильного разгрома атаки ВСУ, появляется хорошая возможность начать более решительно наступать и на Николаев, и на Донбассе», – прогнозирует Марков.

Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов подвел первые итоги наступления ВСУ:

«Порядка 50 единиц техники и 580 человек убитыми сегодня потеряли ВСУ. Неужели все эти жертвы ради денег, которые распихивают по карманам укронацисты, не считаясь с реалиями?.. Ведь исход всей этой утопии очевиден и предопределён. Зеленский заигрался в гетьмана, и цена этих игрищ – десятки тысяч загубленных судеб и жизней. Ещё раз ответственно заявляем: Херсон был, есть и будет русским. Мы продолжаем налаживать мирную жизнь и готовиться к воссоединению с Россией», – резюмировал Стремоусов.