Наступление на Киев возможно – украинский генерал

Россия способна снова открыть Киевское направление фронта, быстро перебросив сюда войска.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается внезапных и неожиданных наступлений – такой возможности у русских нет. Это если наша разведка закроет глаза, заткнет уши и скажет, что они ничего не знают, не видят, но эту разведку ведем не только мы, а и наши западные партнеры, и много информации дают они. Потому, насколько мы среагируем? Кстати, они и в 21-м году много чего говорили, но как раз тогда офис президента заткнул уши и закрыл глаза», – сказал генерал.

«Поэтому внезапно ничего нельзя сделать, хоть они умеют, и достаточно быстро, перебрасывать на нужные направления резервы, свои войска. Это невозможно сделать незаметно. Потому наступление на Киев может быть в случае, если враг перебросит достаточно большие группировки. И в Белоруссии они дополнительно провели и усилили определенные железнодорожные станции, что касается пропускной способности по разгрузке. Но сказать, что утром ты проснулся, и тут огромное количество русских, – это достаточно сложно и невозможно сделать», – заявил Кривонос.