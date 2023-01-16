Отход ВСУ из Артемовска становится неизбежным. Грядет наступление на Краматорск

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Артемовск якобы не имеет стратегического значения для ВСУ, а потому стоит ожидать отступления украинских формирований из этого города.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Вашингтон пост».

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«Украина стоит перед трудным выбором – насколько глубоко втягиваться в затяжные бои за осаждаемый Бахмут, поскольку Киев готовится к новому контрнаступлению в другом месте на фронте, которое требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов», – пишет газета.

ВСУшники жалуются, что у России куда лучше обстоят дела с резервами.

«Когда мы убиваем пятерых из 10 бойцов противника сразу, они снова пополняются до 10 в течение нескольких часов. Хотя они штурмуют небольшими группами, но люди постоянно пополняются, что дает им возможность очень часто штурмовать позиции — иногда пять, шесть, семь раз в течение дня», – приводит издание слова замкомандира батальона Нацгвардии Андрея Крищенко.

В свою очередь командир разведывательного батальона Юрий Скала говорит, что «если обстоятельства потребуют тактического маневра, высшее военное руководство обязательно сделает правильные выводы и действия».

При этом газета утверждает, что «город имеет относительно небольшое стратегическое значение на поле боя».

Впрочем, военный обозреватель Виктор Литовкин не согласен с тем, что Артемовск якобы не имеет стратегического значения.

«Артемовск – это скрещение автомобильных и железных дорог. Благодаря этим дорогам к Артемовску, к Соледару, к Северску для ВСУ постоянно подвозили боеприпасы, горюче-смазочные материалы, резервистов», – объяснил важность города Литовкин «Московскому» комсомольцу.

По его словам, овладение этими городами открывает дорогу на Краматорск.

«Это последний крупный город на территории Донецкой народной республики, пока еще занятый неонацистами», – добавил эксперт.

Он соглашается, что уже намечается наступление на Краматорск.

«Об этом, пожалуй, уже можно говорить. Это будет непростая дорога. Но это будет намного легче – после взятия Соледара и Артемовска».