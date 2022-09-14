«Наступление на севере не имеет никаких перспектив для Украины» – Ищенко

Захват украинскими боевиками Харьковщины не приносит никаких перспектив Украине, кроме приобретения дополнительных территорий, и абсолютно бесперспективен с военной точки зрения.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще дней за пять до того, как Изюм был оставлен, я в одной из передач говорил, что я лично не буду, с военной точки зрения (не с гуманитарной, понятно, что население остается и так далее), а с военной точки зрения – я не буду переживать, если украинское наступление на севере закончится даже взятием Изюма и других городов. По одной простой причине, потому что критически для нас, с моей точки зрения, критически для нас опасным было бы наступление на юге», – уверен Ищенко.

Он отметил, что куда больший был бы ущерб, если бы ВСУ прорвали оборону в Херсонской области.

«Вот если бы они так смогли бы прорваться в Херсонской области, то там действительно – они нам могли нанести огромный ущерб. Потому что там за спиной море и Днепр, и отступать особенно некуда. А здесь за спиной Россия.

Ну и дальше – у Украины небогатый выбор. Или переносить войну на территорию России, это будет совершенно другая история. Самое главное – у Украины просто не хватит войск, чтобы наступать по всей территории России во всех направлениях, Россия очень большая.

Или же стоять на месте и ждать пока с ней разберутся на других направлениях, а потом переместятся на Харьковское. Наступление на севере для Украины не имеет никаких перспектив, кроме приобретения дополнительных территорий. Поэтому с военной точки зрения меня это особенно беспокоило», – подчеркнул политолог.