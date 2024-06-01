Наступление на Сумы? Россия увеличивает группировку на севере Украины

В Волчанске идут тяжёлые бои, и перспектив выбить ВС РФ нет, при том, что у русских есть резервы для атаки на Сумском направлении. Об этом говорили участники эфира на телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они увеличивают группировку на севере Харьковщины, и таким образом пытаются расширять этот плацдарм, тяжёлые бои в Волчанске, и возможно, они будут пробовать заходить в другие города, северо-западнее Харькова, возможно, Сумское направление. Они могут заходить и занимать такие территории. Cейчас по ширине существенно занято – больше 40 км, в глубину на 8-9 зашли. Cейчас у них недостаточно группировки, чтобы проломать линию обороны, но со временем они могут стягивать силы и как минимум пытаться растянуть наши силы, а дальше смотреть, где можно нанести удар. В этом логика есть. Очень важна помощь Запада сейчас в уничтожении авиации, этих КАБов. Будем надеяться, что удастся стабилизировать ситуацию и вытеснить их, но нужно готовиться, что они могут переть и на других направлениях, Сумское направление», – рассказал представленный как «ветеран российско-украинской войны» Андрей Либыч.

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С ним согласился комбат БПЛА «Ахиллес» 92-й ошб ВСУ Юрий Федоренко.

«[В Волчанске] идут активные уличные бои. Для противника это максимально удобно, потому что когда ты преобладаешь в живой силе, ведение боёв в жилой застройке играет на пользу в данном случае противнику. Укрепрайоны, где силы обороны смогли нормально занять секторы, поражаются авиацией и другими огневыми средствами, в частности, термобарической компонентой. [Выбить из Волчанска] не удалось, и в ближайшей перспективе мы это в полной мере реализовать не сможем, потому что противник активно заводит резервы. У противника хватает сил перейти границу ещё на каком-то направлении, это могут быть Сумы, может быть другое направление», – предупредил Федоренко.