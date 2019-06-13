13.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Приднестровье, Россия, Украина
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Наступление на Украину начнется из Тирасполя – генерал СБУ

Приднестровье и Белоруссия якобы могут стать плацдармами для российского наступления на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявили украинские военные эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, экс-замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун отметил, что особую опасность представляет отреставрированный недавно за счет России военный аэродром в Тирасполе.

«Очень большая опасность потому, что не очень опасен этот контингент, который там находится – полторы тысячи человек, сколько опасна сама инфраструктура, которую они защищают. В частности, восстановленный в 14-м году военный аэродром, который способен принимать большие мощные самолеты на своей территории. Это плацдарм для гипотетической атаки в сторону юга Украины. Это самая большая опасность», – заявил Ягун.

В свою очередь, военный эксперт Валентин Бадрак подчеркнул, что опасность для Украины исходит не только с юга и востока.

«Мы должны учитывать, что спецслужбы России всегда имели глобальные амбиции и унаследовали эти амбиции от СССР. Для нас очень важно понимать, что линия фронта у нас не одна, которая проходит на Донбассе. Их несколько – и Белоруссия, и Молдавия», – заявил Бадрак.

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