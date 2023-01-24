Наступление на Запорожье: ВСУ ведут себя странно, бросая позиции и не отвечая огнём артиллерии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продвижение войск на Запорожском направлении идет вежливо и аккуратно, с разведкой боем и сохранением жизни бойцов.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Здесь важно не использовать шапкозакидательскую риторику и слова, потому что это очень аккуратное наступление, разведка боем, которая дает очень неплохие результаты,- отметил он. – Если брать во внимание те силы, которыми она проводится, по соотношению количества и качества, то дай Бог, чтобы со временем все так и продолжалось: небольшими силами добиваемся больших результатов».

Сначала были вскрыты позиции боевиков ВСУ и участок Запорожского фронта на линии около 30 км, дальше процесс продолжился, и глубина продвижения армии РФ составляет от нескольких сотен метров до 8 км. После того, как были взломаны первые эшелоны обороны ВСУ на Запорожском направлении, украинские войска не просто сменили позиции, а буквально побежали.

«Сначала были взломаны первые эшелоны обороны ВСУ. Враг не просто оставил свои позиции и переместился на вторую и третью линии, а просто побежал до следующих населенных пунктов. Причем, побежал так быстро, что те небольшие группы разведчиков, которые вышли на разведку боем, были вынуждены в срочном порядке запрашивать подкрепление. Потому что таким небольшим количеством людей тяжело было столь большие участки фронта закрыть по одному человеку на несколько сотен метров», – пояснил Рогов.

На западном фланге оперативные резервы ВСУ в большом количестве были отработаны артиллерией и ВКС. При этом противник экономит снаряды.

«Их действия вызывают массу вопросов. До недавних пор они накидывали десятки снарядов и по нашим позициям, и чаще по мирным городам. А тут во время нашего вежливого наступления отвечают очень сдержанно: буквально прилетает по 1-2 снарядам, и тишина. Наши воины говорят, что или экономят снаряды, или их действительно просто нет», – добавил Рогов.

Режим снарядного голода мог возникнуть из-за освобождения села Лобковое, которое позволяет контролировать ось Каменское – Орехово – Гуляйполе. Причем из Каменского ВСУ уже отступили на север.

«Наши ребята освободили важное село Лобковое. Оно является ключевым для контроля дороги между Каменским и Ореховым. Нарушено снабжение между этими двумя точками, и по линии боевого соприкосновения невозможно перемещаться без наших обстрелов и огневого контроля. Также Каменское сегодня, по сути, освобождено. По крайней мере, в нём сейчас нет боевиков Зеленского, они ушли на север. Естественно, они поливают огнем Каменское, поливают по полной, но факт заключается в том, что на данный момент их в Каменском нет», – подчеркнул представитель администрации Запорожской области.

Рогов добавил, что, по сути, Каменское и Орехово – это ворота в Запорожье, но стоит ли туда идти, когда еще не закрыты вопросы на востоке в ДНР – это должно решать командование спецоперацией.