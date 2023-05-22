Наступление не отменено, но сорвано – военный блогер

Майское контрнаступление ВСУ сорвала интенсивная работа авиации российских ВКС и серьезные ранения сразу двух украинских военачальников – главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, деятельность нашей авиации за последние месяцы очень серьёзно потрепала их боеготовность: только в Орехове и Запорожье было уничтожено суммарно около 10 тысяч военнослужащих, несколько систем РСЗО HIMARS и большое количество техники, – отметил он. – В Хмельницком был уничтожен огромный склад боеприпасов с обеденным ураном. С высочайшей долей вероятности можно говорить о том, что они туда его свезли, а российские ВКС нанесли по нему удар. Над Хмельницком поднялся ядерный гриб. Дело в том, что уран-235 не обладает серьёзной остаточной радиацией, но очень сильно увеличивает фугасность взрыва – взрыв мощнее. Если рядом находится этот элемент и в случае, если температура выше 1,5 тысяч градусов, уран превращается в песок. Эти взвешенные частицы разлетаются, и заражают все вокруг. В Хмельницком в ближайшие 25 лет жить не желательно. Поэтому с высокой долей вероятности, да, мы уничтожили этот склад. Это хорошая новость, это значит, что они не будут этими припасами стрелять по Запорожской и Херсонской областям, не отравят эти регионы. Ну, за это расплатились жители Хмельницкого, за эту глупость Зеленского. Это не заставит их отказаться от планов наступления. Но явно они были скорректированы в результате наших ударов, и возможности украинской армии наступать были уменьшены».

Живов убежден, что наступление планировали в первых числах мая, ко Дню Победы. Но после того, как в начале мая были серьёзно ранены Залужный и Сырский, от планов пришлось отказаться. Судя по тому видеообращению, в котором недавно показали Залужного, его состояние критическое. А без командования, имея 100-тысячную армию, наступление пришлось откладывать, но не отменять вовсе.

«Что касается Донецка, то его штурмовать никто не станет. Потому что это закончится печально для украинской армии. Но в качестве маневров в каком-то другом направлении – они вполне могу попробовать выйти на окраины Донецка, занять доминирующую высоту, чтобы расстреливать город. О такой возможности ополченцы говорили весной 2022 года, есть такой риск, что будут пробовать наступать, пробовать, выходить. 6-7 мая под Донецком были жесточайшие бои, противник пытался наступать на окраины, в итоге был удержан на своих позициях и никуда не продвинулся. И ребята отметили, что интенсивно заработала российская авиация, которую в таком объёме не видели с начала боев. Значит, у Минобороны есть резервы, о которых Донецкое ополчение не знает, и сейчас эти резервы подтягиваются к фронту, и действия противника оперативно купируются. Перед 9 мая им не удалось ничего сделать. Единственное, что погибли наши бойцы, – подчеркнул эксперт. – Наступать они будут, если брать классическую науку – не туда, где мы ждём, а туда, где можно добиться какого-то максимального эффекта. Соответственно, они могут попробовать наступать на Луганск, где у нас не столь серьёзные укрепления. Они могут наступать на какой-то из российских приграничных регионов – Брянскую, Белгородскую или Курскую области. Могут попробовать основное направление двумя линиями на Мелитополь и Запорожье, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым».