Наступление неизбежно: военкор рассказал, зачем Путин ночью посещал штаб СВО

Владимир Гладков .  
20.10.2023 16:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Минувшей ночью президент Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, откуда, как утверждается, ведется руководство спецоперацией на Украине.

Кремль выдал весьма скупую официальную информацию о поездке, ограничившись сообщением о том, что Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова, а также встретился с другими военачальниками , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью президент Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, откуда, как утверждается,...

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Косвенные признаки свидетельствуют, что российская армия продолжает подготовку к переходу к наступлению, считает военкор Егор Григорьев.

«Наш президент не первый и не последний раз приезжает, он был и на военных заводах, речь шла и про увеличение поставок артиллерийских орудий и снарядов, и поставлена задача увеличивать производство.

Это говорит, что наши темпы будут только расти. И постоянные тренировки [бойцов армии РФ], увеличение их количества, это говорит о том, это моё предположение, что мы готовимся к усиленному наступлению по некоторым фронтам», – сказал военкор в эфире «Радио КП».

«Речь всё о том же. Это Авдеевка, это границы ЛНР, и купянское направление, и стратегически важное изюмское», – добавил он.

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