Наступление под Харьковом обнуляет «саммит мира» Зеленского – украинский генерал
Наступление России в Харьковской области ставит под вопрос целесообразность поставок западной помощи и может повлиять на так называемый «саммит мира», который хочет провести в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот компонент всегда имеет место, противник над ним работает, пропагандистские проводит действия, связанные с тем, чтобы сорвать саммит в Швейцарии, мирный. Кроме того, для того, чтобы достичь определенных результатов, которые бы позволили с сильных позиций проводить переговоры», – рассуждал он.
«Сначала Украину с союзниками надо привести в такое состояние, чтобы те не согласились с такого рода ведением боевых действий», – заключил Романенко.
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