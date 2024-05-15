Наступление под Харьковом обнуляет «саммит мира» Зеленского – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наступление России в Харьковской области ставит под вопрос целесообразность поставок западной помощи и может повлиять на так называемый «саммит мира», который хочет провести в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление России в Харьковской области ставит под вопрос целесообразность поставок западной помощи и может...

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«Этот компонент всегда имеет место, противник над ним работает, пропагандистские проводит действия, связанные с тем, чтобы сорвать саммит в Швейцарии, мирный. Кроме того, для того, чтобы достичь определенных результатов, которые бы позволили с сильных позиций проводить переговоры», – рассуждал он.

«Сначала Украину с союзниками надо привести в такое состояние, чтобы те не согласились с такого рода ведением боевых действий», – заключил Романенко.

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