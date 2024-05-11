Наступление под Харьковом: Зеленский облажался как на Чонгаре

Михаил Рябов.  
11.05.2024 15:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина, Харьков


В украинской власти есть предатель, отдавший приказ в прошлом году разминировать «серую зону» на границе Харьковской и Белгородской областей, что теперь позволило ВС РФ осуществить успешное продвижение.

Об этом заявил экс-боевик террористического формирования «Азов» и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем блоге.

В украинской власти есть предатель, отдавший приказ в прошлом году разминировать «серую зону» на...

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«Там, где сейчас на Харьковщине окопались оккупанты, еще в минувшем году были минные поля. И они продвигаются к Харькову. Территория в 30 километров, которую удалось захватить русским в Харьковской области, была разминирована в 2023 году. Враг за один день захватил 30 квадратных километров!» – возмутился Мосийчук.

«Квартальные» дегенераты уничтожают нашу страну. Они ведут страну к поражению… Бляди, сэр!» – сказал Мосийчук.

Он сравнивает ситуацию с Херсонской областью, где также произошло разминирование на границе с Крымом, позволившее российской армии в феврале 2022 года осуществить стремительное продвижение к Приазовью.

Однако известно, что разминирование подступов к перешейку объяснялось планами ВСУ самим атаковать Крым еще до начала российской СВО. Аналогично разминирование в Харьковской области могло быть связано с попытками захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской области.

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